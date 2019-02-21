Украинцев пугают страшилками о последствиях победы актера Владимира Зеленского на выборах. С резкими заявлениями в адрес комика выступил бывший президент Польши Александр Квасьневский. Известный политик лихо поставил на место выскочку, который, по всей видимости, уже мнит себя президентом.

Украинцев пугают страшилками о последствиях победы актера Владимира Зеленского на выборах. С резкими заявлениями в адрес комика выступил бывший президент Польши Александр Квасьневский. Известный политик лихо поставил на место выскочку, который, по всей видимости, уже мнит себя президентом.По словам Квасьневского, чтобы выстроить эффективноеуправление страной, юмористу придется создавать вокруг себя сильную команду.Однако Зеленский этим никогда не занимался. президентом актер побывал лишь насъемочной площадке сериала "Слуга народа", а этого опыта явнонедостаточно, чтобы руководить государством."Вот, например, я никогда не был космонавтом. И мнесказали, что завтра вы полетите на луну", – заявил Квасьневский в интервьюукраинскому изданию Liga.net. Политик назвал себя реалистом и заявил, чтоотказался бы этого предложения.Тем не менее, бывший президент Польши уверен, что Зеленскийвсе-таки станет президентом. Вопрос опыта здесь не главный, полагает политик.Основной фактор, который вознесет юмориста на политический олимп – усталостьукраинцев от нынешних элит, погрязших в коррупции.Говоря о президентстве , Квасьневский призвалвспомнить случай с итальянским комиком Беппе Грилло, лидера партии Пяти звезд.В 2013 году его сторонники заняли третье место на парламентских выборах. Крометого, бывший президент Польши призвал не забывать оглушительную победу ДональдаТрампа.Напомним, по последним социологическим опросам является лидером предвыборной гонки. По мнению экспертов, если бывыборы состоялись в ближайшее время, актер получил бы 28% голосов.Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высшийгосударственный пост претендуют 30 человек. С большим отрывом от ВладимираЗеленского идут бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и действующийпрезидент Петр Порошенко.