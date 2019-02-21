Ученые Казанского федерального университета научились искусственно соединять нейроны головного мозга. Разработка позволит эффективнее бороться с черепно-мозговыми травмами и другими повреждениями мозга. Кроме того, в будущем она может помочь в создании искусственного интеллекта.

Ученые Казанского федерального университета первыми в мире научились искусственно соединять нейроны головного мозга. Разработка позволит эффективнее бороться с черепно-мозговыми травмами и другими повреждениями мозга. Кроме того, в будущем она может помочь в создании искусственного интеллекта, сообщает ГТРК "Татарстан".Совместно с иностранными коллегами казанские нейробиологи создали своего рода электронный мост двумя нейронами. Сейчас его величина составляет 1 см². Из-за этого его внедрение непосредственно в мозг испытуемых пока невозможно."Прибор еще слишком большой, чтобы его вживлять. Но в дальнейшем его будут изготавливать с помощью нанотехнологий, что существенно уменьшит его размеры", — рассказал сотрудник научно-исследовательской лаборатории нейробиологии Казанского федерального университета Марат Мухтаров.Изобретение не только поможет пациентам быстрее и эффективнее восстанавливаться после перенесенных травм, но и позволит бороться с рядом наследственных заболеваний. Кроме того, разработку планируют использовать в целях улучшения памяти и когнитивных способностей."Мы можем выращивать клетки и соединять их с помощью этих приборов. Такая сеть превзойдет по мощности любые современные процессоры, и позволит решать задачи, неподвластные даже самому мощному суперкомпьютеру", — заявил Марат Мухтаров.