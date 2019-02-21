Перед началом оглашения послания президента России к Федеральному
собранию в зале произошло курьезное происшествие. Один из гостей мероприятия
рухнул на пол.
Перед началом оглашения послания президента России к Федеральному
собранию в зале произошло курьезное происшествие. Один из гостей мероприятия
рухнул на пол.
Перед началом
выступления Владимира Путина приглашенные устроили давку, торопясь занять места
поближе к главе государства. Один из них свалился на пол.
Места в зале были распределены на несколько секторов. В VIP сидели
самые высокопоставленные гости, сообщает "Московский комсомолец". Которые проходили
отдельно. Остальные же гости должны были заходить в общем порядке.
В Сети курьезный инцидент
вызвал возбужденные обсуждения. Большинство интернет-пользователей с сарказмом
отнеслись к произошедшему.
"Переволновался... Мозг закоротило", "Сзади налетели, начали
топтать!", "Наверное, прикалывался
просто, чтобы внимание обратили, нижний брейк решил показать", "Недоперепил!!!", "Срочно в номер! Попал под лошадь! Ну как не вспомнить
Ильфа и Петрова", – прокомментировали новость пользователи Сети. А некоторым
стало жаль виновника инцидента.
Отметим, Гостиный двор
был выбран для оглашения президентского послания в том числе потому, что там
можно разместить большое количество людей. Помимо депутатов, сенаторов и
министров, в зале присутствовали религиозные, культурные и общественные
деятели, представители СМИ и главы регионов.