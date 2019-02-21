Перед началом оглашения послания президента России к Федеральному собранию в зале произошло курьезное происшествие. Один из гостей мероприятия рухнул на пол.

Перед началом оглашения послания президента России к Федеральномусобранию в зале произошло курьезное происшествие. Один из гостей мероприятиярухнул на пол.Перед началомвыступления Владимира Путина приглашенные устроили давку, торопясь занять местапоближе к главе государства. Один из них свалился на пол.Места в зале были распределены на несколько секторов. В VIP сиделисамые высокопоставленные гости, сообщает "Московский комсомолец". Которые проходилиотдельно. Остальные же гости должны были заходить в общем порядке.В Сети курьезный инцидентвызвал возбужденные обсуждения. Большинство интернет-пользователей с сарказмомотнеслись к произошедшему."Переволновался... Мозг закоротило", "Сзади налетели, началитоптать!", "Наверное, прикалывалсяпросто, чтобы внимание обратили, нижний брейк решил показать", "Недоперепил!!!", "Срочно в номер! Попал под лошадь! Ну как не вспомнитьИльфа и Петрова", – прокомментировали новость пользователи Сети. А некоторымстало жаль виновника инцидента.Отметим, Гостиный дворбыл выбран для оглашения президентского послания в том числе потому, что тамможно разместить большое количество людей. Помимо депутатов, сенаторов иминистров, в зале присутствовали религиозные, культурные и общественныедеятели, представители СМИ и главы регионов.