Мужчина лежал в больнице полгода

Мужчина лежал в больнице полгодаВ конце февраля прошлого года в Коврове мужчина, управляя автомобилем «Датсун», сбил пешехода, который проходил дорогу по нерегулируемому переходу. В результате аварии пострадавший получил различные травмы и ушибы средней степени тяжести. Мужчина лежал в больнице полгода.Пешеход потребовал у автомобилиста, который его сбил, компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и убытки в размере 2 тысяч рублей.Однако водитель не был согласен с такой суммой. Он рассказал, что пострадавший сам выбежал на проезжую часть и врезался в правый бок автомобиля. Кроме того, он добровольно возместил мужчине моральный ущерб в размере 30 тысяч рублей.Ковровский городской суд исковые требования потерпевшего удовлетворил лишь частично. Водитель должен вместо 300 тысяч рублей отдать 120 тысяч.