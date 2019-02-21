× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/21-02-2019-kvyat-pokazal-luchshee-vremya-v-tretij-den-zimnix-testov-formuly-1.html" target="_blank">Квят показал лучшее время в третий день зимних тестов Формулы-1</a> - Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят показал лучшее время по итогам третьего дня предсезонных тестов Формулы-1, которые проходят в Барселоне. Свой лучший из 137 кругов россиянин проехал за 1 минуту 17,704 секунды.