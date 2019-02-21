Он увидел свет фар и скрылся, оставив свою машину

Он увидел свет фар и скрылся, оставив свою машинуВ Меленковском районе местного жителя обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В конце ноября прошлого года в полицию поступило сообщение от представителя лесничества. Мужчина рассказал, что в ходе объезда леса обнаружил незаконную вырубку сосен.Прибывшие на место происшествия правоохранители увидели грузовой автомобиль с гидравлической манипуляторной установкой и полуприцепом, в котором лежали вырезки стволов деревьев. Номеров на машине не было. Сумма ущерба, причинённого лесному фонду, составила 325 тысяч рублей.Полицейские установили личность злоумышленника. Мужчина во всем признался, пояснив, что из деревьев хотел построить баню. Однако, во время погрузки спиленных сосен, увидел свет фар автомобиля и, испугавшись ответственности за преступление, убежал, оставив свою машину.Материалы уголовного дела переданы в суд.