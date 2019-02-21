На чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в австрийском Зеефельде, состоялась финальная гонка свободным стилем в спринте. Золотую медаль завоевал норвежец Йоханнес Клебо. Итальянец Федерико Пелегрино стал вторым, а бронза досталась россиянину Глебу Ретивых.

На чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в австрийском Зеефельде, состоялась финальная гонка свободным стилем в спринте. Золотую медаль завоевал норвежец Йоханнес Клебо. Итальянец Федерико Пелегрино стал вторым, а бронза досталась россиянину Глебу Ретивых.Он оказался единственным представителем России в финале. Эта первая медаль нашей команды на чемпионате мира.У женщин спринт выиграла норвежка Майкен Касперсен Фалла. Второе место заняла шведка Стина Нильссон. В тройку лучших также попала норвежка Мари Эйде. Лучшей из россиянок оказалась Наталья Непряева, завершившая борьбу на стадии полуфинала.Напомним, что турнир в Зеефельде завершится 3 марта.