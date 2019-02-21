После смерти Карла Лагерфельда многие задались вопросом, кому именно достанутся его баснословные богатства. Ходили слухи, что звезда моды оставила все нажитое своему любимцу. Меж тем, баловень, так нежно обожаемый кутюрье, по закону сам имущество.

После смерти Карла Лагерфельда многиезадались вопросом, кому именно достанутся его баснословные богатства. Ходили слухи,что звезда моды оставила все нажитое своему любимцу. Меж тем, баловень, так нежно обожаемый кутюрье, по закону сам имущество.По предварительным оценкам Карл Лагерфельд оставил послесебя 200 миллионов долларов. Как сообщали ранее СМИ, модельерзавещал свое состояние любимому малышу – кошечке Шупетт.Еще при жизни кутюрье говорил в частной беседе, что ближе ироднее нет у него существа. Якобы питомец достоин всех этих денег.Меж тем, пока завещание еще не обнародовано, в игру вступилизаинтересованные лица. Тут же появилась информация, что животное ничего неможет получить, так как само является имуществом. По французскомузаконодательству даже сама Шупетт вместе с серебряными мисочками, золотыми ошейникамии нарядами, инкрустированными бриллиантами, будет передана реальным наследникам.Отметим, что в любом законе есть лазейка, которой Лагерфельдмог воспользоваться. Например, в завещание может быть назначен опекун, который будетраспоряжаться миллионами в пользу кошечки. Доверенное лицобудет обязано отчитываться о расходах, чтобы исключить факт растраты. Об этом сообщает Telegram-канал Good morning, Karl.