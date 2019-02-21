Московский кредитный банк заключил соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией Союз пенсионеров России по Москве. МКБ подключится к реализации проекта Социальное долголетие, направленного на развитие активности людей старших возрастов, в том числе их вовлечение в творческую и общественную жизнь столицы, а также рост благосостояния и качества жизни пенсионеров.

Московский кредитный банк заключил соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией "Союз пенсионеров России" по Москве. МКБ подключится к реализации проекта "Социальное долголетие", направленного на развитие активности людей старших возрастов, в том числе их вовлечение в творческую и общественную жизнь столицы, а также рост благосостояния и качества жизни пенсионеров.Также Московский кредитный банк поддержит членов Союза вобучении использования современных банковских технологий, повышении финансовойи компьютерной грамотности пенсионеров.По словам председателя "Союза пенсионеров России"по Москве Игоря Корнеева, организация рада приобрести такого партнера как МКБ."Банк известен своей активной работой по созданию специальных продуктовдля пенсионеров Москвы, совмещающих в себе финансовые сервисы с дополнительнымисоциальными возможностями", – отметил он.К примеру, пенсионерам – держателям карты Московскогокредитного банка "Мудрость", доступен сервис поддержки, имначисляются повышенные бонусы и проценты на остаток. "Эта карта будеттеперь пропуском в наш Союз. Держатель карты автоматически становится членом"Союза пенсионеров России" по Москве, а карта – его членским билетом", -сказал Корнеев. По его словам, держатель карты может участвовать вмероприятиях, которые проводит организация.Зампред правления Московского кредитного банка АлексейКосяков отметил, что МКБ стремится содействовать в улучшении качества жизнипенсионеров путем развития предназначенных для них финансовых услуг."Поэтому мы с большой готовностью поддерживаем проекты"Союза пенсионеров России" по Москве". – сказал он.Московский кредитный банк – частный коммерческий банк,предлагающий услуги как для физических, так и для юридических лиц. МКБстабильно занимает высокие строчки в экспертных рейтингах и входит в ТОПсистемно значимых российских кредитных организаций.По данным рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, на конец третьего квартала2018 года МКБ входит в Топ-3 частных банков по объему активов и являетсякрупнейшим частным торгуемым банком России. Кроме того, кредитная организациявходит в Топ-8 крупнейших отечественных банков по объему привлечения вкладов поверсии Коммерсант.МКБ был основан в 1992 году. Сейчас более половины акцийбанка принадлежат Концерну "Россиум", остальные – миноритарным акционерам.