Министр окружающей среды Галапагосских островов Марсело Мата опубликовал фотографию гигантской черепахи вида Chelonoidis Phantasticus, которая считалась вымершей последние 100 лет.

Министр окружающей среды Галапагосских островов Марсело Мата опубликовал фотографию гигантской черепахи вида Chelonoidis Phantasticus, которая считалась вымершей последние 100 лет.Последний раз черепаху вида Chelonoidis Phantasticus исследователи встречали в 1906 году.NOTICIA MUNDIAL | En la isla Fernandina — #Galápagos, la expedición liderada por @parquegalapagos y @SaveGalapagos, localizaron un espécimen (hembra adulta) de la especie de tortuga Chelonoidis Phantasticus, que se creía extinta hace más de 100 años. pic.twitter.com/51HbqWcwMG— Marcelo Mata (@Marcelo_MataG) 19 февраля 2019 г.Уникальное животное, взрослую самку, обнаружили представители экспедиции, которая была организована местным Национальным парком и экологической организацией Galapagos Conservancy.Зоологи пока не могут объяснить, каким образом им удалось проглядеть столь крупного зверя. В настоящий момент на Галапагосах обитают 11 видов гигантских черепах.