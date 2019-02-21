Будьте бдительнее при выборе молока и молочной продукции

Будьте бдительнее при выборе молока и молочной продукцииРоспотребнадзор предупреждает – специалисты ведомства обнаружили фальсифицированную молочную продукцию. Сливочное масло «Крестьянское», которое производит ООО «МОЛТРЕЙД» в Тульской области.Однако производство оказалось предприятием-«призраком». По указанному на этикетке адресу располагается многоэтажка.Возможно, масло этого производителя могло оказаться на прилавках владимирских магазинах. Будьте бдительнее при выборе молока и молочной продукции, обращайте внимание на маркировку, стоимость и производителя.