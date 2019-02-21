Злоумышленник, желая избежать административного наказания, предложил должностному лицу денежные средства...

Сотрудники 4 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали 35-летнего приезжего, подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.Сотрудниками ДПС на Ленинградском проспекте был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 35-летний приезжий. В ходе проверки документов сотрудниками полиции было установлено, что мужчина управляет автомобилем без водительского удостоверения.Злоумышленник, желая избежать административного наказания, предложил должностному лицу денежные средства за не составление в отношении него протокола об административном правонарушении, предусмотренным ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Инспектор предупредил мужчину о противоправности его действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако водитель попытался передать деньги в размере 10 тысяч рублей, после чего был задержан.Отделением дознания ОМВД России по Беговому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29