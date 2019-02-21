В Дагестане одна из свадеб закончилась дракой подружек невесты. Причиной кулачных боев стал букет.

В Дагестане одна из свадеб закончилась дракой подружек невесты. Причиной кулачных боев стал букет.На видеоролике, который уже разлетелся по социальным сетям, видно, как невеста в ресторане собирается бросать его в толпу. Согласно традиции, за ее спиной выстроились незамужние гостьи. По стечению обстоятельств, свадебный букет ловят одновременно две девушки, а после начинают тянуть добычу на себя.В какой-то момент соперницы падают, схватка за заветные розы продолжается уже на полу. При этом стоящие рядом мужчины сначала аплодируют таким действиям, но в итоге девушек все-таки пришлось разнимать. Победительнице же такого цветочного боя досталось уже некое подобие букета.