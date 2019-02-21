В результате осмотра помещения обнаружены и изъяты шприцы, весы, столовая ложка со следами наркотических средств...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Ивановское и оперуполномоченные ОМВД России по району Соколиная гора выявили на территории округа два наркопритона.В ходе проверки жилого сектора сотрудники Отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Ивановское установили, что 40-летний житель столицы систематически предоставлял свою квартиру на улице Сталеваров наркозависимым людям для потребления запрещенных средств.В результате осмотра помещения обнаружены и изъяты шприцы, весы, бутылки для употребления наркотических веществ и столовая ложка со следами наркотических средств.На проспекте Буденного сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора выявили наркопритон, который организовала 53-летняя женщина. Свою квартиру она систематически предоставляла наркозависимым людям для потребления наркотиков.В ходе осмотра обнаружены и изъяты шприцы и стеклянная колба.Дознанием районов Ивановское и Соколиная гора возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73