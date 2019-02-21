Президента Украины снова подняли на смех: его выступление в полупустом зале Генассамблеи ООН по достоинству оценили в соцсетях. Лучше бы Порошенко вообще не ездил в Нью-Йорк, пишут пользователи.

Президента Украины снова подняли на смех: его выступление вполупустом зале Генассамблеи ООН по достоинству оценили в соцсетях. Лучше быПорошенко вообще не ездил в Нью-Йорк, пишут пользователи.Судя по трансляции заседания Генеральной ассамблеи ООН,президент Украины Петр Порошенко выступал перед полупустым залом. На эту детальобратили внимание в Сети. Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров написал всвоем блоге: "Как-то жиденько в зале ООН для эпохальной речи. Тут илибольшинство наций записались в агентуру Путина. Или наш "могучий разум" ужевсех достал".Комментаторы добавили, что организаторы трансляции зрявыдали в прямой эфир выступление Порошенко в пустом зале. "Лучше бы потомподмонтировали", – иронизирует Марина Прохорова. Пользователи припомнили, что президентУкраины уже не первый раз выступает в ООН при таких обстоятельствах. Как-то вовремя его речи в зале заметили спящего министра иностранных дел Украины ПавлаКлимкина.Что касается последнего выступления Петра свысокой международной трибуны, то ничего нового украинский лидер не сказал. Онв очередной раз объявил Россию страной-агрессором, которая оккупировала Донбасси Крым.Причем, по словам , жизнь людей в этих двух регионахпревратилась в настоящий ужас, обозначенный страхом и террором. К этому президент добавил обвинения в адрес Москвы в том, что она сбила малайзийский"Боинг" в небе над Донбассом.Поплакавшись перед полупустым залом, Петр обратилсяк ООН с требованием ввести на территорию Донбасса международных миротворцев. Вочередной раз его никто не услышал.