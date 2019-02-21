Президента Украины снова подняли на смех: его выступление в
полупустом зале Генассамблеи ООН по достоинству оценили в соцсетях. Лучше бы
Порошенко вообще не ездил в Нью-Йорк, пишут пользователи.
Президента Украины снова подняли на смех: его выступление в
полупустом зале Генассамблеи ООН по достоинству оценили в соцсетях. Лучше бы
Порошенко вообще не ездил в Нью-Йорк, пишут пользователи.
Судя по трансляции заседания Генеральной ассамблеи ООН,
президент Украины Петр Порошенко выступал перед полупустым залом. На эту деталь
обратили внимание в Сети. Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров написал в
своем блоге: "Как-то жиденько в зале ООН для эпохальной речи. Тут или
большинство наций записались в агентуру Путина. Или наш "могучий разум" уже
всех достал".
Комментаторы добавили, что организаторы трансляции зря
выдали в прямой эфир выступление Порошенко в пустом зале. "Лучше бы потом
подмонтировали", – иронизирует Марина Прохорова. Пользователи припомнили, что президент
Украины уже не первый раз выступает в ООН при таких обстоятельствах. Как-то во
время его речи в зале заметили спящего министра иностранных дел Украины Павла
Климкина.
Что касается последнего выступления Петра с
высокой международной трибуны, то ничего нового украинский лидер не сказал. Он
в очередной раз объявил Россию страной-агрессором, которая оккупировала Донбасс
и Крым.
Причем, по словам , жизнь людей в этих двух регионах
превратилась в настоящий ужас, обозначенный страхом и террором. К этому президент добавил обвинения в адрес Москвы в том, что она сбила малайзийский
"Боинг" в небе над Донбассом.
Поплакавшись перед полупустым залом, Петр обратился
к ООН с требованием ввести на территорию Донбасса международных миротворцев. В
очередной раз его никто не услышал.