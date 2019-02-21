Россия
хочет присоединить Белоруссию и за счет этого приблизиться к границам
Европы. С грозным предупреждением президенту братской республики
Александру Лукашенко выступил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, ныне занимающий пост советника главы Украины.
Россия
хочет присоединить Белоруссию и за счет этого приблизиться к границам
Европы. С грозным предупреждением президенту братской республики
Александру Лукашенко выступил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, ныне занимающий пост советника главы Украины.
По
его мнению, украинский сценарий в Белоруссии вероятен. Ключевым риском
для Минска бывший глава Североатлантического альянса назвал войну и
аннексию части белорусской территории.
Такое
развитие событий возможно в случае, если Лукашенко не будет проводить
реформы, уверен Расмуссен. "Чтобы уберечься от агрессии россиян – нужно
начать реформы, ведущие к демократии и свободе", – заявил бывший генсек
НАТО в интервью украинскому изданию Liga.net.
Расмуссен
заявил, что хотел бы, чтобы Лукашенко получил поддержку от Запада. Но
есть одно условие: Минск должен "переориентироваться на свободу и
демократию". Очевидно, что за красивыми словами кроется требование
разрыва с Россией и ухода в стан ее геополитических оппонентов.
Белорусский политолог Александр Шпаковский
назвал заявления Расмуссена о войне и аннексии беспочвенными. По его
словам, украинского сценария Лукашенко не опасается. "Для каждой страны
припасен свой сценарий", – цитирует эксперта .
Отношения России и Белоруссии переживают непростой период. В начале декабря на саммите ЕврАзЭс
вступил в перепалку с президентом России Владимиром Путиным.
Лидер братской республики начал выдвигать претензии Москве, связанные с
ценами на газ. Глава белорусского государства вел себя по-хамски:
постоянно перебивал и в целом разговаривал на повышенных тонах.
Очередной
раунд переговоров и Путина состоялся на прошлой неделе в
Сочи. Спустя пару дней Батька принял у себя европейского комиссара по
бюджету и человеческим ресурсам Гюнтера Эттингера.
Президент
Белоруссии объявил гостю о желании сделать Брюссель главным
торгово-экономическим партнером Минска, развивать совместные проекты и
облегчить визовый режим.