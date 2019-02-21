Россия хочет присоединить Белоруссию и за счет этого приблизиться к границам Европы. С грозным предупреждением президенту братской республики Александру Лукашенко выступил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, ныне занимающий пост советника главы Украины.

Россияхочет присоединить Белоруссию и за счет этого приблизиться к границамЕвропы. С грозным предупреждением президенту братской республикиАлександру Лукашенко выступил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, ныне занимающий пост советника главы Украины.Поего мнению, украинский сценарий в Белоруссии вероятен. Ключевым рискомдля Минска бывший глава Североатлантического альянса назвал войну ианнексию части белорусской территории.Такоеразвитие событий возможно в случае, если Лукашенко не будет проводитьреформы, уверен Расмуссен. "Чтобы уберечься от агрессии россиян – нужноначать реформы, ведущие к демократии и свободе", – заявил бывший генсекНАТО в интервью украинскому изданию Liga.net.Расмуссензаявил, что хотел бы, чтобы Лукашенко получил поддержку от Запада. Ноесть одно условие: Минск должен "переориентироваться на свободу идемократию". Очевидно, что за красивыми словами кроется требованиеразрыва с Россией и ухода в стан ее геополитических оппонентов.Белорусский политолог Александр Шпаковскийназвал заявления Расмуссена о войне и аннексии беспочвенными. По егословам, украинского сценария Лукашенко не опасается. "Для каждой страныприпасен свой сценарий", – цитирует эксперта .Отношения России и Белоруссии переживают непростой период. В начале декабря на саммите ЕврАзЭсвступил в перепалку с президентом России Владимиром Путиным.Лидер братской республики начал выдвигать претензии Москве, связанные сценами на газ. Глава белорусского государства вел себя по-хамски:постоянно перебивал и в целом разговаривал на повышенных тонах.Очереднойраунд переговоров и Путина состоялся на прошлой неделе вСочи. Спустя пару дней Батька принял у себя европейского комиссара побюджету и человеческим ресурсам Гюнтера Эттингера.ПрезидентБелоруссии объявил гостю о желании сделать Брюссель главнымторгово-экономическим партнером Минска, развивать совместные проекты иоблегчить визовый режим.