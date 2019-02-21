Популярный интернет-сервис Аvito провел опрос в преддверии Дня защитника Отечества. Специалисты представили рейтинг самых ожидаемых мужчинами подарков на 23 февраля.

Популярный интернет-сервис Аvito провелопрос в преддверии Дня защитника Отечества. Специалисты представили рейтинг самых ожидаемых мужчинами подарков на 23 февраля.Эксперты отмечают, что большинство мужчин хотятполучить от женщин смартфон. За мобильное устройство проголосовали около 26 % респондентов.На втором месте оказались часы, набравшие 25% голосов. В списке самых ожидаемых также оказались автомобиль и спортивные товары, набравшие 22 % и20 % соответственно.Выяснилось, что ожидания некоторых мужчин вряд ли будут оправданы в этомгоду. Как показал опрос, 25% женщин хотят подарить средства для ухода зателом, а 23% – одежду и обувь. "Следом идут подарочные сертификаты (16%),товары для спорта (15%), а также носки (14%). А вот одному проценту мужчиндостанется автомобиль. Столько же счастливчиков обзаведутся домашними животными",– передает слова представителей сайта РИА Новости.Любопытно, что число женщин, планирующих приобрести для мужчины , выросло по сравнению с предыдущим годом с 80% до 93%. Причемактивнее всего выбирать презент будут девушки в возрасте от 25 до 35 лет. Большинствореспонденток признались, что готовы потратить на сюрприз не более тысячирублей.