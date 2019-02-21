Популярный интернет-сервис Аvito провел
опрос в преддверии Дня защитника Отечества. Специалисты представили рейтинг самых ожидаемых мужчинами подарков на 23 февраля.
Популярный интернет-сервис Аvito провел
опрос в преддверии Дня защитника Отечества. Специалисты представили рейтинг самых ожидаемых мужчинами подарков на 23 февраля.
Эксперты отмечают, что большинство мужчин хотят
получить от женщин смартфон. За мобильное устройство проголосовали около 26 % респондентов.
На втором месте оказались часы, набравшие 25% голосов. В списке самых ожидаемых также оказались автомобиль и спортивные товары, набравшие 22 % и
20 % соответственно.
Выяснилось, что ожидания некоторых мужчин вряд ли будут оправданы в этом
году. Как показал опрос, 25% женщин хотят подарить средства для ухода за
телом, а 23% – одежду и обувь. "Следом идут подарочные сертификаты (16%),
товары для спорта (15%), а также носки (14%). А вот одному проценту мужчин
достанется автомобиль. Столько же счастливчиков обзаведутся домашними животными",
– передает слова представителей сайта РИА Новости.
Любопытно, что число женщин, планирующих приобрести для мужчины , выросло по сравнению с предыдущим годом с 80% до 93%. Причем
активнее всего выбирать презент будут девушки в возрасте от 25 до 35 лет. Большинство
респонденток признались, что готовы потратить на сюрприз не более тысячи
рублей.