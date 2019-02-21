Представители Министерства труда Германии опровергли распространившуюся ранее информацию о том, что ФРГ по-прежнему выплачивает пенсии бывшим солдатам Ваффен-СС.

Представители Министерства труда Германии опровергли распространившуюся ранее информацию о том, что ФРГ по-прежнему выплачивает пенсии бывшим солдатам "Ваффен-СС", сообщает NBC.Немецкие власти отметили, что в Бельгии действительно получают пенсию 18 инвалидов Второй мировой войны, однако бывших солдат гитлеровской армии среди них нет.Ранее сообщалось, что Германия вынуждена выплачивать пенсии, поскольку стала правопреемницей Третьего рейха и взяла на себя все обязательства нацистского государства, включая пенсионные.Дело в том, что Гитлер лично гарантировал солдатам "Ваффен-СС" пожизненную пенсию за "лояльность, верность и послушание".Власти двух стран проводят проверку провокационной информации, впервые появившейся в некоторых бельгийских СМИ.