Специалисты
Высшей школы общественного здравоохранения и политики здравоохранения CUNY в
Нью-Йорке утверждают, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации имеют
больше проблем со здоровьем, чем те, кто испытывает влечение только к противоположному полу. К такому выводы пришли ученые, проведя масштабное исследование.
Специалисты
Высшей школы общественного здравоохранения и политики здравоохранения CUNY в
Нью-Йорке утверждают, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации имеют
больше проблем со здоровьем, чем те, кто испытывает влечение только к противоположному полу. К такому выводы пришли ученые, проведя масштабное исследование.
Эксперты сравнили
поведение людей, причисляющих себя к сексуальным меньшинствам, и тех, кто придерживается более
традиционных взглядов. При исследовании также учитывались такие факторы, как
алкоголизм, наркомания и лечение заболеваний, передающихся половым путем. Ученые установили, что гомосексуалы и бисексуалы чаще других употребляют психоактивные вещества и демонстрируют рискованное сексуальное поведение.
Исследователи выяснили,
что в моделях с тремя такими переменными, как личность, поведение и
привлекательность, присутствовали гораздо более высокие шансы рискованного
сексуального поведения. Однако после корректировки этих компонентов повышенные шансы опасного образа жизни показывали только бисексуалы, передает .
Ранее
американские ученые представили программу, которая может
определить сексуальную ориентацию человека по фотографии при помощи нейросети. Для выведения
алгоритмов были использованы более 35 тысяч изображений мужчин и женщин.
Изучались как черты лица, так и прическа. Выяснилось, что мужчины и женщины
гомосексуальной ориентации имели "гендерно-атипичную морфологию
лица".