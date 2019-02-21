Специалисты Высшей школы общественного здравоохранения и политики здравоохранения CUNY в Нью-Йорке утверждают, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации имеют больше проблем со здоровьем, чем те, кто испытывает влечение только к противоположному полу. К такому выводы пришли ученые, проведя масштабное исследование.

СпециалистыВысшей школы общественного здравоохранения и политики здравоохранения CUNY вНью-Йорке утверждают, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации имеютбольше проблем со здоровьем, чем те, кто испытывает влечение только к противоположному полу. К такому выводы пришли ученые, проведя масштабное исследование.Эксперты сравнилиповедение людей, причисляющих себя к сексуальным меньшинствам, и тех, кто придерживается болеетрадиционных взглядов. При исследовании также учитывались такие факторы, какалкоголизм, наркомания и лечение заболеваний, передающихся половым путем. Ученые установили, что гомосексуалы и бисексуалы чаще других употребляют психоактивные вещества и демонстрируют рискованное сексуальное поведение.Исследователи выяснили,что в моделях с тремя такими переменными, как личность, поведение ипривлекательность, присутствовали гораздо более высокие шансы рискованногосексуального поведения. Однако после корректировки этих компонентов повышенные шансы опасного образа жизни показывали только бисексуалы, передает .Ранееамериканские ученые представили программу, которая можетопределить сексуальную ориентацию человека по фотографии при помощи нейросети. Для выведенияалгоритмов были использованы более 35 тысяч изображений мужчин и женщин.Изучались как черты лица, так и прическа. Выяснилось, что мужчины и женщиныгомосексуальной ориентации имели "гендерно-атипичную морфологиюлица".