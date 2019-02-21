У Крымского моста готовится новая провокация. Украинские военные хотят предпринять еще одну попытку прорыва, на этот раз моряки возьмут на борт иностранных военных.

У Крымского моста готовится новая провокация. Украинскиевоенные хотят предпринять еще одну попытку прорыва, на этот раз моряки возьмутна борт иностранных военных.О дерзких планах украинцев рассказал министр иностранных делСергей Лавров. По его словам, очередной прорыв с нарушением правил прохода Керченскогопролива будет проходить с участием военных из стран НАТО, сообщает телеканалЛавров озвучил информацию о готовящейся провокации возлеКрымского моста через несколько часов после заявления своего украинскогоколлеги о том, что Киев намерен расторгнуть соглашение с Москвой по Азовскомуморю. Согласно этому документу, перед проходом кораблей по Керченскому проливуУкраина должна за 48 часов уведомить об этом российских пограничников.Во время предыдущего прорыва трех украинских судов изЧерного моря в Азовское в ноябре 2018 года украинские военные не предупредилиРоссию о готовящемся походе. В итоге пограничники ФСБ задержали корабли и ихэкипажи. Моряки арестованы, им предъявлены обвинения в нарушениигосударственной границы.Президент Владимир Путин назвал случившееся провокацией иотметил, что среди членов экипажа украинских судов было двое сотрудников СБУ,которые руководили операцией. По его словам, инцидент в Черном море связан снизким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. После этого вКиеве не раз пугали Россию, что готовы снова пойти на прорыв подТакие заявления делали и действующие политики, и отставные военные, и эксперты. В частности, ветеранукраинской разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан еще в декабре 2018 года хвастался тем, что в новом прорыве через Керченский пролив украинские суда будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ. Бывший военный выразил уверенностьв том, что российским пограничникам придется пропустить украинские катера под , поскольку они не захотят усугублять ситуацию.