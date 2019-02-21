Помимо флагманского Galaxy S10 и сгибаемого смартфона за $2000 компания Samsung на вчерашней презентации объявила о пополнении экосистемы надеваемых устройств. Были представлены четыре новые модели: беспроводные наушники Galaxy Buds, умные часы Galaxy Watch Active для занятий спортом, а также два фитнес-браслета Galaxy Fit и Fit e.

Помимо флагманского Galaxy S10 и сгибаемого смартфона за $2000 компания Samsung на вчерашней презентации объявила о пополнении экосистемы надеваемых устройств. Были представлены четыре новые модели: беспроводные наушники Galaxy Buds, "умные" часы Galaxy Watch Active для занятий спортом, а также два фитнес-браслета Galaxy Fit и Fit e.Galaxy Watch Active оснащены довольно компактным, 40-мм корпусом. Его толщина — 10,5 мм, тогда как у "обычных" Galaxy Watch — 12,7 мм. Часы поддерживают функции измерения артериального давления и частоты сердечных сокращений, что позволяет отслеживать уровень физической нагрузки, а благодаря наличию GPS/ГЛОНАСС, акселерометра, гироскопа и барометра могут автоматически распознавать 39 видов активности. Если аппарат обнаружит, что владелец подвергается высокому уровню стресса, ему предложат выполнить несколько дыхательных упражнений.Новинка обладает водозащитой до 5 атмосфер. С часами можно мыться в душе и плавать в бассейне, но нырять с ними не рекомендуется. Используют Galaxy Watch Active 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей (360х360 пикселей), защищенный закаленным стеклом Gorilla Glass 3-го поколения, чипсет Exynos 9110 с 768 мегабайтами оперативной и 4 ГБ встроенной памяти, а работают они на Tizen OS 4.0. Батарея на 230 мАч может заряжаться без проводов от смартфона Galaxy S10 или любой другой Qi-совместимой зарядки. В России новинку начнут продавать 8 марта по цене 16 990 рублей.Фитнес-браслеты Galaxy Fit и Fit e могут распознавать еще больше активностей, чем "умные" часы — около 90 штук (от гребли до занятий на эллиптическом тренажере). Оба располагают водозащитой в 5ATM, могут считывать пульс, следить за качеством сна и уровнем стресса. Корпус очень легкий: Fit весит 24 грамма, e-версия — всего 15 г. Основная разница между двумя моделями — в экране. Galaxy Fit оснащены 0,95-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 120х240 пикселей, Fit e — монохромным 0,74-дюймовым PMOLED (64х128 пикселей). В России новинки выйдут в апреле. Цена за "обычную" — 6 990 рублей, e-версию — 2 990 рублей.Galaxy Buds — это аналог беспроводных наушников Apple AirPods. Их звучание настраивали инженеры AKG. Гарнитура поддерживает систему Adaptive Dual Microphones, когда один микрофон расположен с внешней стороны, а другой с внутренней, что позволяет добиться высокого качества слышимости голоса во время аудиозвонка.В Galaxy Buds можно слушать музыку 6 часов подряд или совершать голосовые вызовы на протяжении 5 часов. Если поместить наушники в футляр, им можно продлить "жизнь" еще на 7 часов. 15-минутной зарядки хватит на 1 час и 40 минут использования. Благодаря функции PowerShare "уши" можно заряжать от Galaxy S10, если положить кейс на спинку смартфона. В России Galaxy Buds выйдут в апреле по цене 9 990 рублей.