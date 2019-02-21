Андрей Макаревич обиделся на россиян. Лидер Машины времени устал от вопросов журналистов и послал их к черту. Реакция музыканта удивила экспертов: ведь он сам спровоцировал общество подсчетом количества идиотов.

Андрей Макаревич обиделся на россиян. Лидер "Машинывремени" устал от вопросов журналистов и послал их к черту. Реакциямузыканта удивила экспертов: ведь он сам спровоцировал общество подсчетомколичества "идиотов".Народный артист должен быть сдержаннее в выражениях иотвечать за свои слова. К этому обязывает и звание, считают эксперты. А помнению психиатров, Макаревич явно перегнул палку. Идиоты среди людей, конечно,встречаются. Но, если артист имел в виду именно больных с диагнозом "слабоумие",то число таких субъектов он явно преувеличил.Доктор медицинских наук, профессор в Московском НИИпсихиатрии Юрий Полищук не приветствует такого рода заявления. Эксперт считает,что подобные высказывания граничат с экстремизмом. "Они слишком крайние,если не сказать экстремистские, и вводят людей в заблуждение", – заявилПолищук изданию .Профессор психиатрии, руководитель Центра правовой ипсихологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов также неодобряет таких заявлений. "Сказать, что просто ошибается, немогу. Певец может не уважать публику, может плохо относиться к людям, ноговорить в таком ключе и в таком тоне – это плевок в лицо всему государству!",– заявил профессор.Напомним, на днях Андрей Макаревич в интервью одному изроссийских изданий заявил, что 80% людей – идиоты. Чем, естественно, вызвалволну возмущения и критики в свой адрес. Музыкант пытался позже объяснить, чтоего слова "вырвали из контекста" и он всего лишь процитировал ЭдгараАлана По. Однако начитанные россияне заметили, что у писателя про 80% ничего несказано.Особенно задело предложение эксперта Совета поразвитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, которыйпредложил лишить несдержанного на язык музыканта звания народного артиста.Манукяна Макаревич тоже послал к черту, упомянув его в ответе журналистам.А самого эксперта реакция музыканта удивила. Интересно, чегоожидал артист, выступая с подобными заявлениями? – задается вопросом Манукян."Когда Андрей Вадимович фонтанирует цитатами великих иадресует их то россиянам, то землянам – он, судя по его публикациям, вприподнятом настроении. А тут вдруг обиделся. Он высказал свое мнение – и удругих тоже появилось мнение на его счет. Все же логично? Или он в вакуумпроизнес свои бесценные слова?", – размышляет эксперт. По мнению Манукяна,народный артист России должен высказываться всегда достойно – само звание накладываетопределенные моральные обязательства.Как отметил эксперт в интервью изданию Дни.Ру, когда онпубликовал свои петиции против того, что творится на современном телевидении,их регулярно и с удовольствием подписывал. Но внезапно, услышавкритические нотки в свой адрес, воспринял все в негативном ключе. "Налицо двойные стандарты. Андрей Вадимович, выдержитесь там. Понимаю, что достали вас журналисты со звонками, но вы их самиспровоцировали своей неосторожной цитатой", – сказал Манукян. И пожелалМакаревичу хорошего настроения и здоровья.