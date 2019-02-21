Андрей Макаревич обиделся на россиян. Лидер Машины
времени устал от вопросов журналистов и послал их к черту. Реакция
музыканта удивила экспертов: ведь он сам спровоцировал общество подсчетом
количества идиотов.
Андрей Макаревич обиделся на россиян. Лидер "Машины
времени" устал от вопросов журналистов и послал их к черту. Реакция
музыканта удивила экспертов: ведь он сам спровоцировал общество подсчетом
количества "идиотов".
Народный артист должен быть сдержаннее в выражениях и
отвечать за свои слова. К этому обязывает и звание, считают эксперты. А по
мнению психиатров, Макаревич явно перегнул палку. Идиоты среди людей, конечно,
встречаются. Но, если артист имел в виду именно больных с диагнозом "слабоумие",
то число таких субъектов он явно преувеличил.
Доктор медицинских наук, профессор в Московском НИИ
психиатрии Юрий Полищук не приветствует такого рода заявления. Эксперт считает,
что подобные высказывания граничат с экстремизмом. "Они слишком крайние,
если не сказать экстремистские, и вводят людей в заблуждение", – заявил
Полищук изданию .
Профессор психиатрии, руководитель Центра правовой и
психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов также не
одобряет таких заявлений. "Сказать, что просто ошибается, не
могу. Певец может не уважать публику, может плохо относиться к людям, но
говорить в таком ключе и в таком тоне – это плевок в лицо всему государству!",
– заявил профессор.
Напомним, на днях Андрей Макаревич в интервью одному из
российских изданий заявил, что 80% людей – идиоты. Чем, естественно, вызвал
волну возмущения и критики в свой адрес. Музыкант пытался позже объяснить, что
его слова "вырвали из контекста" и он всего лишь процитировал Эдгара
Алана По. Однако начитанные россияне заметили, что у писателя про 80% ничего не
сказано.
Особенно задело предложение эксперта Совета по
развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, который
предложил лишить несдержанного на язык музыканта звания народного артиста.
Манукяна Макаревич тоже послал к черту, упомянув его в ответе журналистам.
А самого эксперта реакция музыканта удивила. Интересно, чего
ожидал артист, выступая с подобными заявлениями? – задается вопросом Манукян.
"Когда Андрей Вадимович фонтанирует цитатами великих и
адресует их то россиянам, то землянам – он, судя по его публикациям, в
приподнятом настроении. А тут вдруг обиделся. Он высказал свое мнение – и у
других тоже появилось мнение на его счет. Все же логично? Или он в вакуум
произнес свои бесценные слова?", – размышляет эксперт. По мнению Манукяна,
народный артист России должен высказываться всегда достойно – само звание накладывает
определенные моральные обязательства.
Как отметил эксперт в интервью изданию Дни.Ру, когда он
публиковал свои петиции против того, что творится на современном телевидении,
их регулярно и с удовольствием подписывал. Но внезапно, услышав
критические нотки в свой адрес, воспринял все в негативном ключе. "Налицо двойные стандарты. Андрей Вадимович, вы
держитесь там. Понимаю, что достали вас журналисты со звонками, но вы их сами
спровоцировали своей неосторожной цитатой", – сказал Манукян. И пожелал
Макаревичу хорошего настроения и здоровья.