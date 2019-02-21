Экс-вице-губернатора признали виновным в 4-х преступлениях

Экс-вице-губернатора признали виновным в 4-х преступленияхВладимирский областной суд решил все-таки отклонить апелляционную жалобу по делу о взятках экс-заместителя губернатора Владимирской области по строительству Дмитрия Хвостова. Решение районного суда оставлено в силе. Однако адвокаты хотят подавать жалобу в высшую инстанцию.Напомним, в ноябре прошлого года Ленинский районный суд признал Дмитрия Хвостова виновным в получении взяток от владимирских застройщиков в особо крупном размере. Бывшего чиновника приговорили 11-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 28 миллионов рублей.Суд признал экс-вице-губернатора виновным в 4-х преступлениях, однако Дмитрий Хвостов не так и не признал свою вину.