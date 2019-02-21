17 тысяч участников из 150 стран: в России стартовала онлайн-олимпиада для иностранцев, которые хотят поступить в престижные отечественные вузы. Самые популярные специальности - точные науки, современная техника и компьютерные технологии. Победители смогут получить образование бесплатно.

17 тысяч участников из 150 стран: в России стартовала онлайн-олимпиада для иностранцев, которые хотят поступить в престижные отечественные вузы. Самые популярные специальности — точные науки, современная техника и компьютерные технологии. Победители смогут получить образование бесплатно.Давари Сомалех Аббасали из Ирана стремилась получить образование в России и уже год учится в магистратуре Высшей школы экономики. Поступить без экзаменов на бюджетное отделение российского вуза ей помогла международная онлайн олимпиада Open Doors. Серия специальных тестов в режиме реального времени оценивает знания бакалавров, а за тем, кто и как сдает экзамен, наблюдают преподаватели."Мы хотим привлекать таланты, использовать их квалификацию, их знания в нашей российской экономике", — объясняет Ирина Карелина, исполнительный директор Ассоциации "Глобальные университеты", старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ.Патрик Сойер из штата Вирджиния один из тех, кто решил остаться после университета в России. Пока преподает английский в Высшей школе экономики и одновременно продолжает обучение в вузе.Биология, физика, математика, химия, компьютерные науки — более 17 тысяч участников из более чем 150 страны в Европе, Азии и Африке. Олимпиада Open Doors реализуется в рамках государственной программы поддержки крупнейших российских вузов. Проект призван повысить престижность российских университетов в мировых рейтингах."Мы нанимаем больше иностранцев, чем от нас уезжает молодых ученых. Мы ввозим умных иностранцев, а не просто отдаем свои мозги на ранней стадии", — говорит Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ.Российские вузы значительно улучшили свои позиции в рейтингах университетов мира. По данным британского издания Times Higher Education, Россия увеличила и число вузов, присутствующих в этом рейтинг. Удалось это благодаря во многом благодаря международному сотрудничеству, ведь сегодня в России учатся свыше 300 тысяч иностранных студентов.Онлайн лекторий Высшей школы экономики: здесь записывают на видео курс лекций на английском языке — это еще один способ сделать так, чтобы о крупнейших российских вузах заговорили в мире.Итоги международной олимпиады Open Doors подведут в конце марта. Жюри выберет 300 человек — им будет доступно бесплатное образование в России.