Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением насчет работы комментатора. Она считает, что Дмитрий Губерниев часто переступает грань, начиная давать оценки в эфире.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)Елена Вяльбе поделилась мнением насчет работы комментатора. Она считает, что Дмитрий Губерниев частопереступает грань, начиная давать оценки в эфире.Вяльбе выступила за ограничениеобщения лыжников скомментатором. Перед ЧМ она сообщила, что команда сняла гостиницу, гдесобирается проживать без лишних глаз и раздражителей."Мне задали конкретный вопрос: "Нехотите ли вы, чтобы в лыжах была такая же передача, как в биатлоне?" На что ясказала: "Нет, не хочу", – цитирует президента ФЛГР Sports.ru.По словам Вяльбе, лыжи – это не шоу, а спорт, и она защищает их право на частуюжизнь. Дмитрий же переходит грань.Елена Вяльбе отметила, что не против того, чтобы соревнования комментировалГуберниев. "Но позволить ему жить в нашей команде, – увольте", – заявиларуководитель ФЛГР."В эфире дает свои иочень жесткие оценки тренерам, сервисерам – такие оценки могут обидеть илиоскорбить. Это не лицо комментатора", – считает Вяльбе. "Когда Дима в прямомэфире кричит на пятикратного олимпийского чемпиона, великого человека МартенаФуркада "Ты свинья", редактор канала должен как минимум сделатьзамечание", – напомнила президент Федерации лыжных гонок России. По словамВяльбе, для нее такое хамство – это "из ряда вон".Чемпионат мира по лыжным видам спорта стартует20 февраля в австрийском Зеефельде. В рамках турнира спортсменами будетразыграно 12 комплектов медалей в шести дисциплинах. Соревнования будет комментировать Дмитрий Губерниев.