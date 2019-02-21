Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)
Елена Вяльбе поделилась мнением насчет работы комментатора. Она считает, что Дмитрий Губерниев часто
переступает грань, начиная давать оценки в эфире.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)
Елена Вяльбе поделилась мнением насчет работы комментатора. Она считает, что Дмитрий Губерниев часто
переступает грань, начиная давать оценки в эфире.
Вяльбе выступила за ограничение
общения лыжников с
комментатором. Перед ЧМ она сообщила, что команда сняла гостиницу, где
собирается проживать без лишних глаз и раздражителей.
"Мне задали конкретный вопрос: "Не
хотите ли вы, чтобы в лыжах была такая же передача, как в биатлоне?" На что я
сказала: "Нет, не хочу", – цитирует президента ФЛГР Sports.ru.
По словам Вяльбе, лыжи – это не шоу, а спорт, и она защищает их право на частую
жизнь. Дмитрий же переходит грань.
Елена Вяльбе отметила, что не против того, чтобы соревнования комментировал
Губерниев. "Но позволить ему жить в нашей команде, – увольте", – заявила
руководитель ФЛГР.
"В эфире дает свои и
очень жесткие оценки тренерам, сервисерам – такие оценки могут обидеть или
оскорбить. Это не лицо комментатора", – считает Вяльбе. "Когда Дима в прямом
эфире кричит на пятикратного олимпийского чемпиона, великого человека Мартена
Фуркада "Ты свинья", редактор канала должен как минимум сделать
замечание", – напомнила президент Федерации лыжных гонок России. По словам
Вяльбе, для нее такое хамство – это "из ряда вон".
Чемпионат мира по лыжным видам спорта стартует
20 февраля в австрийском Зеефельде. В рамках турнира спортсменами будет
разыграно 12 комплектов медалей в шести дисциплинах. Соревнования будет комментировать Дмитрий Губерниев.