Противозаконными действиями фигуранта лесному фонду был нанесен ущерб на сумму 325 000 рублей.
Следственным отделом ОМВД России по Меленковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).
В конце ноября прошлого года в дежурную часть полиции поступило сообщение от представителя одного из лесничеств Меленковского района о том, что в ходе объезда территории в лесу была обнаружена незаконная вырубка деревьев сырорастущей сосны.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили грузовой автомобиль с гидравлической манипуляторной установкой и полуприцепом, в котором находились вырезки стволов деревьев. Государственных регистрационных номерных знаков на транспортном средстве не было.
Сумма ущерба, причиненного лесному фонту, составила 325 000 рублей.
Оперуполномоченными ОЭБ и ПК был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность злоумышленника. По подозрению в причастности к незаконной рубке в начале декабря 2018 года был задержан местный житель.
В содеянном фигурант сознался, пояснив, что из древесины планировал построить баню. Однако, во время погрузки спиленных деревьев, увидел свет фар машины и, испугавшись ответственности за содеянное, скрылся с места преступления, оставив свой автомобиль.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.