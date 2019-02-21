Перед юбилеем Любовь Успенская серьезно заболела. Спасением популярной исполнительницы занялись врачи.

Перед юбилеем Любовь Успенская серьезно заболела. Спасением популярной исполнительницы занялись врачи.24 февраля исполнится 65 лет. Однако перед круглой датой с артисткой случилось несчастье – она серьезно заболела. Медики диагностировали у нее воспаление легких. К счастью, врачи смогли быстро поднять на ноги артистку. Сейчас певица восстанавливается."Температура была высокой: больше 39. Мне делали уколы. Но я не отменила ни одного концерта. У меня на сцене стояла чашечка с лекарствами, которые я пила во время выступления. Люди не понимали, думали, что я выпиваю", – рассказала Любовь Успенская.К слову, уже несколько месяцев "королева шансона" ведет трезвый образ жизни. "Алкоголь – это такой яд для веса! Даже от глотка шампанского в Новый год отказалась – чисто символически подняла бокал и поставила на место. Мне хочется быть здоровой, находиться в прекрасной форме, а алкоголь держит вес. Мой совет всем: пейте только водичку!" – заявила артистка.Много лет Любовь Успенская следит за фигурой. Результат ошеломляющий – певица носит прозрачные и обтягивающие наряды, демонстрируя невероятную стройность. Секрет своей великолепной фигуры она не скрывает."Моя фигура – не дура. На спорт я не хожу, йогой занимаюсь. Но от природы у меня всегда все в порядке, даже если я ничего не делаю. Чтобы похудеть, нужно иметь силу воли, отказаться от ужинов после шести-семи часов вечера", – компетентно сообщила Любовь Успенская.Исполнительница подчеркнула, что многие совершают ошибку, когда ужинают фруктами. Якобы при похудании они не полезны. "Это глюкоза, которая не даст похудеть. Не надо! Лучше займитесь сексом или съешьте что-нибудь белковое, кефирчик выпейте. Я давно не ем фрукты на ночь!" – цитирует Любовь Успенскую .