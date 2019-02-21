С Байконура российская ракета-носитель Союз-2.1б вывела в космос египетский спутник Egyptsat-A. Старт состоялся с 31-й площадки космодрома. Через 9 минут после старта от ракеты отделился разгонный блок Фрегат, который вывел спутник на промежуточную орбиту.

С Байконура российская ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела в космос египетский спутник Egyptsat-A. Старт состоялся с 31-й площадки космодрома. Через 9 минут после старта от ракеты отделился разгонный блок "Фрегат", который вывел спутник на промежуточную орбиту.Это первый российский запуск в 2019 году, отмечает ТАСС. Трасса полета ракеты с египетским спутником была проложена на север – над Уралом. Пуск спутника EgyptSat-A несколько раз переносился. Сначала его собирались отправить на орбиту 22 ноября 2018 года, затем 7 февраля. РКК "Энергия" несколько раз перепроверяла все системы аппарата, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств. Этот спутник предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением.EgyptSat-A сменит на орбите EgyptSat-2, связь с которым прервалась в апреле 2015 года. Стоимость спутника 100 миллионов долларов. Он начал создаваться в мае 2016 года за счет страховки, полученной при потере спутника.Масса спутника — около одной тонны. На нем больше российской аппаратуры, чем на его предшественнике. На орбите космический аппарат должен проработать не менее 11 лет.