Анне Седоковой пришлось сдать в ломбард крестик. Певице не хватало денег на первый взнос по ипотеке для покупки квартиры в Москве. Известная артистка была в отчаянии.

Анне Седоковой пришлось сдать в ломбард крестик. Певице нехватало денег на первый взнос по ипотеке для покупки квартиры в Москве.Известная артистка была в отчаянии.Анна Седокова весь прошлый год боролась за право опеки наддочерью Моникой – ребенок живет со своим отцом в США. Певице пришлось крупнопотратиться на американских адвокатов – и, как считает Анна, это того стоило.Однако перед Новым годом Седоковой снова пришлось срочно искатьденьги. Певица купила квартиру в Москве, она была вынуждена брать ипотеку на 20лет. По словам Седоковой, ей не хваталоденег даже на первый взнос – вместо запланированных 10% певице пришлось вносить30."Помню, как сижу в туалете на полу и размышляю над тем,что надо продать свой крестик, чтобы наскрести денег. В результате я, Анна, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард.Как я ревела там, в этом ломбарде!", – вспоминает Седокова.Крестик, конечно, не спас. По словам , она металасьпо друзьям и знакомым, чтобы занять недостающую сумму. В конце концов нашелсячеловек, который одолжил певице деньги. Теперь бывшей участнице группы "ВИАГра" приходится много работать, чтобы выплачивать долг и взносы поипотеке. Однако Седокова не унывает. По ее словам, в жизни бывает белая полоса,бывает черная – но все обязательно будет хорошо, со всем можно справиться, пишет Tele.ru.