Анне Седоковой пришлось сдать в ломбард крестик. Певице не
хватало денег на первый взнос по ипотеке для покупки квартиры в Москве.
Известная артистка была в отчаянии.
Анне Седоковой пришлось сдать в ломбард крестик. Певице не
хватало денег на первый взнос по ипотеке для покупки квартиры в Москве.
Известная артистка была в отчаянии.
Анна Седокова весь прошлый год боролась за право опеки над
дочерью Моникой – ребенок живет со своим отцом в США. Певице пришлось крупно
потратиться на американских адвокатов – и, как считает Анна, это того стоило.
Однако перед Новым годом Седоковой снова пришлось срочно искать
деньги. Певица купила квартиру в Москве, она была вынуждена брать ипотеку на 20
лет. По словам Седоковой, ей не хватало
денег даже на первый взнос – вместо запланированных 10% певице пришлось вносить
30.
"Помню, как сижу в туалете на полу и размышляю над тем,
что надо продать свой крестик, чтобы наскрести денег. В результате я, Анна
, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард.
Как я ревела там, в этом ломбарде!", – вспоминает Седокова.
Крестик, конечно, не спас. По словам , она металась
по друзьям и знакомым, чтобы занять недостающую сумму. В конце концов нашелся
человек, который одолжил певице деньги. Теперь бывшей участнице группы "ВИА
Гра" приходится много работать, чтобы выплачивать долг и взносы по
ипотеке. Однако Седокова не унывает. По ее словам, в жизни бывает белая полоса,
бывает черная – но все обязательно будет хорошо, со всем можно справиться, пишет Tele.ru.