Отечественные знаменитости бурно отреагировали на отрывок из шоу Елены Малышевой Жить здорово!, в котором актриса, изображающая матку, пела и танцевала. Певица Лолита Милявская просто не нашла слов, чтобы описать свои впечатления.

Отечественные знаменитости бурно отреагировали на отрывок из шоу Елены Малышевой "Жить здорово!", в котором актриса, изображающая матку, пела и танцевала. Певица Лолита Милявская просто не нашла слов, чтобы описать свои впечатления.Несмотря на то, что выпуск передачи вышел еще 13 февраля, реакция общественности появилась только сейчас. Бурные обсуждения рядовых зрителей и пользователей Сети поддержали представители отечественного шоу-бизнеса.В частности, певица на своей официальной страничке в социальной сети Instagram дала понять, что этот женский орган просто заткнул ей рот. Обычно не теряющаяся ни в каких обстоятельствах артистка на сей раз призналась – ей нечего сказать. Опубликовав видео танца матки, Лолита добавила от себя: "Даже не знаю, что написать) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)".Зато нашлись слова у ее коллег. Так, певица выступила с инициативой. "Почему бы не сделать концерт, состоящий из выступлений всех органов: печени, мозга и тд., дальше не будем", – предложила артистка. Лолита одобрила: "аншлаг обеспечен!"А вот автор-песенник как бы расстроился, что потенциальный хит принадлежит не его перу. "Ну все, опоздал я написать такую песню... а ведь идея витала в воздухе..." Ему ответила молодая супруга, певица Юлия Проскурякова. "не надо пожалуйста", – попросила она, охарактеризовав песню и танец матки одним словом – "шедеврально".Артистка написала одно слово: "Истерика". Также оказалась лаконичной и ее коллега. исполнительница народных песен Марина Девятова. "О Господи", – высказалась она. "Мне это снится", – как бы себе самой сказала радиоведущая Ксения Стриж. А певец Олег Газманов задал вполне справедливый вопрос: "А про мужчин?"Звезды комедийного сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева и Дарья Сагалова тоже поделились впечатлениями. "Слова потрясающие!! не знаете, Елена Малышева пишет стихи?)" – задала риторический вопрос первая. "Умора", – высказалась вторая. Актриса посмеялась: "ой, а ведь есть и другие органы) у человека)) Щас как споют!))"