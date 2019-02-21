Многие российские чиновники напряглись во время оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию, особенно после той его части, которая касалась уголовного преследования бизнесменов. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков развил мысль своего шефа и сообщил, что глава государства недоволен тем, как выполняются его поручения.

Многие российские чиновники напряглись во время оглашения посланияВладимира Путина Федеральному собранию, особенно после той его части, котораякасалась уголовного преследования бизнесменов. Сегодня пресс-секретарь президентаДмитрий Песков развил мысль своего шефа и сообщил, что глава государстванедоволен тем, как выполняются его поручения.Владимир Путин недоволен тем, как чиновники выполняют егопоручения по ликвидации практики необоснованного преследованияпредпринимателей, сказал Песков. "Вы видите, что в целом и стиль послания,характер послания и формулировки предельно конкретны и не допускают каких-то трактовокили не допускают какого-то размывания идей основных ориентиров", – отметилпредставитель Кремля.По словам пресс-секретаря, ведется планомерная работа повыяснению причин того, почему предыдущие аналогичные поручения не былиисполнены, сообщает . Песков напомнил, что надзорные функции выполняет Генпрокуратура,именно она определяет законность тех или иных действий в уголовно-правовомпространстве.Обращаясь накануне, 20 февраля к Федеральному собранию,президент Владимир Путин сказал, что добросовестный бизнес не должен постоянноходить под статьей и чувствовать риск наказания.Аналогичное заявление главагосударства делал и год назад, тогда он потребовал на треть сократить объемвнеплановых проверок бизнеса и предложил запретить следователям изымать жесткиедиски и серверы при проведении следственных действий на предприятиях.Первым о недопустимости излишнего давления на предпринимателейсо стороны силовиков заявил еще в 2008 году Дмитрий Медведев, тогда он занималпост президента России. Его фраза "Хватит кошмарить бизнес" сталакрылатой, но проверок бизнеса, плановых и внеплановых, с тех пор не сталоменьше.