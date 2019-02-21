Сотрудники полиции наградили учеников школы № 1795, оказавших содействие в задержании подозреваемого в грабеже...

Сотрудники полиции наградили учеников школы № 1795, оказавших содействие в задержании подозреваемого в грабеже.На торжественную линейку приехали заместитель начальника ОМВД России по району Метрогородок подполковник внутренней службы Андрей Ожегов, инспектор ПНД младший лейтенант полиции Ольга Дьяконова, следователь Следственного отдела ОМВД России по району Метрогородок капитан юстиции Анна Епифанова, полицейский патрульно-постовой службы младший сержант полиции Денис Горбань и полицейский комендантской группы сержант полиции Елена Дьяконова.Днем 10-го февраля ученик 6 «А» класса Артем Сидоров и ученик 5 «А» Кирилл Казилов находились около одного из магазинов на Открытом шоссе. К ребятам подошел неизвестный мужчина, отобрал мобильный телефон, одного из ребят и попытался скрыться с места происшествия. Однако мальчишки не растерялись и бросились в погоню за грабителем.Увидев полицейский автомобиль, Кирилл Казилов и Артем Сидоров разделились. Артем продолжил преследование злоумышленника, а Кирилл подбежал к сотрудникам полиции и дал им точное направление, куда побежал преступник. В результате чего подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.За проявленную отвагу ребятам были вручены медали, благодарственные письма от начальника ОМВД России по району Метрогородок подполковника полиции Сергея Чесалова и сладкие подарки.Полицейские выразили слова благодарности отважным ребятам. Андрей Ожегов отметил, что родители школьников могут гордиться своими детьми и выразил надежду, что храбрые школьники после окончания учебы поступят на службу в органы внутренних дел.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73