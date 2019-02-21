По словам заявителя, неизвестный, находясь на Кировоградской улице, пытался похитить из платежного терминала денежные средства...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержали 46-летнего приезжего, подозреваемого в покушении на кражу денежных средств.В дежурную часть с заявлением о краже обратился представитель одной из кредитных организаций. По словам заявителя, неизвестный, находясь на Кировоградской улице, пытался похитить из платежного терминала денежные средства в размере более 500 тысяч рублей, однако не смог довести свой умысел до конца, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Чертановской улице. Установлено, что злоумышленник пытался вскрыть платежный терминал и похитить деньги.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22