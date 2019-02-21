Чем ближе президентские выборы на Украине, тем жарче становится
в стране. Донецкие разведчики узнали, что по заданию из Киева готовится убийство
главы общественного движения Украинский выбор Виктора Медведчука,
которого называют кумом российского президента Владимира Путина.
Чем ближе президентские выборы на Украине, тем жарче становится
в стране. Донецкие разведчики узнали, что по заданию из Киева готовится убийство
главы общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука,
которого называют кумом российского президента Владимира Путина.
Исполнителем убийства Медведчука, а возможно, и еще нескольких
ключевых политических фигур, выступает Главное управление разведки Минобороны
Украины. Если верить данным разведки ДНР, покушение на Медведчука должна совершить одна из специально
подготовленных групп из числа военнослужащих 8-го отдельного полка спецназа,
базирующегося в Хмельницком.
Военным разведчикам помогает Служба безопасности Украины,
она занимается получением оперативной информации об образе жизни политиков. В
деле также замешаны американцы: под руководством специалистов из разведывательного
управления Министерства обороны США проходят подготовку несколько групп так
называемых ликвидаторов, пишет издание "ПолитНавигатор".
В случае успеха операции, по плану ее организаторов, в покушении
будет обвинена одна из националистических организаций, подконтрольной
украинским спецслужбам. "Подтверждением достоверности разведданных является
активное формирование в СМИ из фигуры образа предателя",
– пояснил представителя МГБ ДНР Михаил Попов.
В начале февраля попал в поле зрения украинской Генпрокуратуры, которая начала проверку в
отношении главы общественного движения "Украинский выбор". Политик подозревается в государственной измене и посягательстве на
территориальную целостность Украины.