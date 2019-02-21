Чем ближе президентские выборы на Украине, тем жарче становится в стране. Донецкие разведчики узнали, что по заданию из Киева готовится убийство главы общественного движения Украинский выбор Виктора Медведчука, которого называют кумом российского президента Владимира Путина.

Чем ближе президентские выборы на Украине, тем жарче становитсяв стране. Донецкие разведчики узнали, что по заданию из Киева готовится убийствоглавы общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука,которого называют кумом российского президента Владимира Путина.Исполнителем убийства Медведчука, а возможно, и еще несколькихключевых политических фигур, выступает Главное управление разведки МинобороныУкраины. Если верить данным разведки ДНР, покушение на Медведчука должна совершить одна из специальноподготовленных групп из числа военнослужащих 8-го отдельного полка спецназа,базирующегося в Хмельницком.Военным разведчикам помогает Служба безопасности Украины,она занимается получением оперативной информации об образе жизни политиков. Вделе также замешаны американцы: под руководством специалистов из разведывательногоуправления Министерства обороны США проходят подготовку несколько групп такназываемых ликвидаторов, пишет издание "ПолитНавигатор".В случае успеха операции, по плану ее организаторов, в покушениибудет обвинена одна из националистических организаций, подконтрольнойукраинским спецслужбам. "Подтверждением достоверности разведданных являетсяактивное формирование в СМИ из фигуры образа предателя",– пояснил представителя МГБ ДНР Михаил Попов.В начале февраля попал в поле зрения украинской Генпрокуратуры, которая начала проверку вотношении главы общественного движения "Украинский выбор". Политик подозревается в государственной измене и посягательстве натерриториальную целостность Украины.