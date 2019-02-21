Минтруд меняет порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минтруд меняет порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.В Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин потребовал устранить несправедливость при установлении доплат к пенсиям, которая сложилась с начала 2019 года из-за пенсионной реформы.Теперь сначала будут устанавливать социальную доплату, а затем индексировать пенсию и ежемесячную денежную выплату. Материальное обеспечение пенсионера в итоге будет превышать прожиточный минимум на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты.По закону социальная доплата к пенсии устанавливается, если общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимум пенсионера. Когда общая сумма материального обеспечения превышает региональный прожиточный минимум, пенсионер перестает получать социальную доплату.