Посольство России в Великобритании не может констатировать, что пострадавшие при нападении в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль живы.

Посольство России в Великобритании не может констатировать, что пострадавшие при нападении в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль живы.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал пресс-секретарь посольства.Он подчеркнул, что в нарушение Консульской конвенции 1965 года российским дипломатам не был предоставлен доступ к соотечественникам, в том числе к Сергею Скрипалю, которого после инцидента 4 марта 2018 года никто не видел.Сотрудник российского посольства напомнил, что и Юлия Скрипаль публично появлялась всего один раз — 23 мая 2018 года, когда выступила в записанном в неизвестном месте видеообращении.Пресс-секретарь подчеркнул, что все свидетельствует о том, что россияне "по меньшей мере, пребывают в условиях изоляции".Ранее племянница Скрипаля Виктория сообщила, что мать Сергея Скрипаля Елена обратилась в полицию с просьбой признать сына и внучку пропавшими без вести​​​.4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за государственную измену, и его 33-летняя дочь Юлия, накануне прилетевшая из Москвы навестить отца. Это провоцировало грандиозный международный скандал. Лондон обвинил в отравлении Скрипалей веществом А234 ("Новичок") Россию, Москва это категорически отрицает.