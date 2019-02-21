Можно ли получить назад свои деньги? Или уж поберечь нервы и махнуть на всё рукой?

Можно ли получить назад свои деньги? Или уж поберечь нервы и махнуть на всё рукой?Каждый день мы что-то покупаем. Хочется, чтобы это были добротные вещи и качественные услуги.А если это далеко не так, реально отстоять свои права? Можно ли получить назад свои деньги? Или уж поберечь нервы и махнуть на всё рукой?Шпилька покупателюНижегородцы Александр и Зоя Сараповы купили комод в известной шведской мебельной сети. Приобретение хорошо вписалось в интерьер. Пара легла спать, но через полчаса Зою уже мучил сухой удушливый кашель. Заложило нос, заслезились глаза. Она ушла в другую комнату и только к утру пришла в себя. Сразу подумала: комод виноват, пахнет то ли краской, то ли клеем. На «горячей линии» для покупателей Зое объяснили: комод окрашен акриловой краской. «Нашу мебель надо проветривать после покупки пару дней», - бодро сообщила девушка-оператор. Но кто предупредил об этом при покупке?!Оператор предложила Сараповым оставить жалобу, а потом поменять комод на новый или получить назад деньги. Видимо, компания не хотела конфликта - она всё же заявляет о себе как о продавце экологически чистой продукции.А где-то магазин отказывается идти навстречу покупателю под любым предлогом. Например, нижегородка Алёна Тихонова как-то приобрела изящные ботинки на тонкой шпильке. Шпилька подвела - сломалась прямо на Красной площади в Москве. Алёна пришла с претензиями в магазин, обувь решили отправить на экспертизу: мол, если брак заводской, деньги Алёне вернут.Через две недели покупательнице показали ответ эксперта: данный вид обуви якобы не рассчитан на её... вес. Денег не вернули, ссылаясь на это заключение. Обратиться в Роспотребнадзор Алёна не решилась. И зря - потом она не раз приобретала и без проблем носила обувь на шпильке.Рязанка Юлия Иванова оказалась настойчивее - на кону была сумма больше 100 тыс. руб. Юля купила квадрокоптер с возможностью фото- и видеосъёмки, до истечения гарантийного срока он сломался. В магазине сказали: аппарат сложный, в России его нельзя починить. С покупательницы взяли согласие на возврат квадрокоптера китайскому производителю для ремонта. Максимальный срок гарантийного ремонта по данной категории товаров - 45 дней. Они прошли. Рязанка активно переписывалась и с фирмой-продавцом, и с фирмой-производителем - на английском языке.Однажды Юлия поняла, что квадрокоптер не ремонтируют и денег возвращать не собираются. Устав от бессмысленной переписки, обратилась в суд. Суд вынес решение о расторжении договора купли-продажи. Девушке вернули стоимость аппарата, кроме того, она получила компенсацию морального вреда. А на продавца ещё и штраф наложили - за нарушение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.Никто не застрахованНо такой хэппи-энд возможен далеко не всегда. Не вникая в детали покупки или другой сделки, мы можем дать себя обмануть, и дальше бессильны и суд, и Роспотребнадзор.Екатерина из Ярославля вложила сбережения в потребительский кооператив. Получив пару раз дивиденды, уговорила и мужа отдать туда накопления. Женщина была уверена: деньги положила как вклад, и «вклад» этот застрахован, поэтому бояться нечего...В очередной раз Катя пришла за дивидендами и обнаружила, что офис закрыт. В областной общественной организации «Общество по защите прав потребителей» изучили документы и выяснили: Екатерина с мужем добровольно расстались с деньгами по договору передачи сбережений и дали согласие на выдачу их третьим лицам.«Это был совсем не вклад - вклады могут быть только в банках, - разъяснила председатель «Общества по защите прав потребителей» Светлана Чижова. - Договор страхования суммы существовал, но у частной страховой компании лицензия к моменту обращения уже была отозвана. Ни о каком государственном страховании этих денег речи быть не могло. Государство страхует банковские вклады физических лиц в пределах 1,4 млн руб., причём в банках, которые вошли в систему страхования вкладов. То есть гражданка добровольно отдала мошенникам деньги, поверив, что оформляет вклад, да ещё и застрахованный».Таких пострадавших в Ярославле уже несколько, и в данном случае вероятность вернуть деньги близка к нулю. Даже если суд признает их правоту, получить средства с компании будет проблематично - как правило, на ней уже не значится ни денег, ни имущества.«Если бы Екатерина до заключения договора обратилась к нам, в Роспотребнадзор или в Банк России, обо всех рисках её бы предупредили. Скорее всего, она не попала бы в такую ситуацию», - продолжает Светлана Чижова.Лечение под давлениемЖителям Владимира и области регулярно предлагают бесплатно обследоваться. Ссылаются на социальную программу. «У вас наверняка есть проблемы со здоровьем», - говорит по телефону приятная девушка, и доверчивые граждане охотно перечисляют свои недуги. А потом с удивлением обнаруживают, что, например, одной лишь ЭКГ «специалистам» медцентра было достаточно, чтобы поставить сразу несколько диагнозов...Испуганному пациенту тут же предлагают индивидуально подобранный курс лечения за 30-80 тыс. руб. Конечно, ему готовы оформить кредит! Позже люди понимают, что лечение могли бы пройти бесплатно или в платных клиниках, но дешевле... Шесть пострадавших владимирцев обратились к юристам проекта «Защита потребителя» (он работает при поддержке Фонда президентских грантов, для потребителей эта помощь бесплатна). В четырёх случаям дело дошло до суда, в итоге ответчики пошли на возврат средств по соглашению.Мнение экспертаНе позволяйте себя провестиПредседатель Рязанской единой городской ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов:«Никогда не бойтесь защищать свои права. Порой для этого нужно не так много. Простой пример: если в отопительный период вы платите огромные суммы за тепло, вам может полагаться перерасчёт. В Правилах предоставления коммунальных услуг, в приложении №2, есть формула расчёта платы за отопление и горячую воду. Собрав свои квитанции и применив эту формулу, вы увидите, есть ли переплата.Или другой пример. Человек был на работе. В его отсутствие в квартире потекли стояки отопления, залило соседей снизу. Чтобы уйти от ответственности, УК составила акт, возложив вину на хозяина квартиры, - он якобы должен был следить за стояком. А это не так: стояки - общедомовое имущество.Мы часто сталкиваемся с самыми разными подлогами и фактами воровства. Помните: потребитель вправе получить полную информацию о продукте или услуге. Вокруг, увы, много организаций, которые хотят заработать на правовом незнании людей. Не дайте им такой возможности!»КстатиОт товаров с интернет-распродаж (акции вроде «Чёрной пятницы» или «Киберпонедельника») потребитель вправе отказаться в любое время до его передачи продавцом либо уполномоченным лицом, подчёркивает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. После передачи товара это возможно в течение семи дней, если сохранён товарный вид и потребительские свойства покупки (для товаров из обычного магазина срок возврата - 14 дней). Если товар оказался ненадлежащего качества, потребитель имеет всё те же права, что и при «традиционной» торговле - возможность замены товара, перерасчёта стоимости и возврата продавцу товара с недостатками.ВажноЕсли вы стали жертвой навязчивого сервиса «медцентра», сразу пишите заявление о расторжении договора и возврате денег - таковы рекомендации юристов проекта «Защита потребителя» (г. Владимир). Если заявление не принимают, направляйте его почтой с описью вложения по юридическому адресу центра. Если чувствуете подвох, не начинайте принимать процедуры - вернуть деньги будет проще. Если вы взяли кредит, платить его со всеми процентами необходимо, даже если у вас уже идут разбирательства.Языком цифрЧто вызывает претензии?Жаловаться на нарушение потребительских прав люди начали чаще. Так, в 2018 году жители Нижегородской области подали в региональное управление Роспотребнадзора более 14,4 тыс. обращений.В 52,2% это жалобы на нарушение прав.В 37% случаев - розничная торговля,В 14,9% - услуги ЖКХ,в 11,6% - бытовое обслуживание населения,в 5,8% - деятельность на финансовом рынке,в 10,6% - качество услуг связи.