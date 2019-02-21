О спасении оперативниками уголовного розыска семимесячного пумёнка, похищенного у столичного зоопсихолога и аниматора, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Приключения Марселя, или Эйс Вентура из Северного ИзмайловоТаких посетителей в ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы ещё не было. Грозное урчание раздавалось по всему коридору. Странные звуки вызывали любопытство. Полицейские то и дело заглядывали в кабинет оперативников уголовного розыска, чтобы взглянуть на необычного гостя…Накануне семимесячный пумёнок Марсель был похищен неизвестными у столичного зоопсихолога и аниматора. Тот обратился в полицию.С момента поступления информации о совершённом преступлении до развязки истории прошло трое суток…Замена пришла не скоро…В поезде ребята-срочники думали, что едут служить в спокойное местечко. Они ещё не знали, что такое война и боевое братство. Но на полпути их пересадили, состав направился в другую сторону. Знали ли они куда попадут? Конечно, нет…Начальство погранотряда уверяло, что сводный отряд бойцов отправляется в командировку на месяц. Но Сергей Воронцов пробыл в Афганистане больше года. Ждали замену…Мир спасёт любовьОна ничуть не изменилась с тех пор, когда со сцены «Фабрики звёзд» взлетела на верхние строчки хит-парадов с песней «Птица». В ней всё те же талант, энергия и задор. И ощутимая даже на расстоянии внутренняя сила, делающая её ещё привлекательней. В гостях у редакции - певица и автор песен Юлия МИХАЛЬЧИК.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 3, а также на интернет-странице издания.