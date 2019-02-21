Как избежать потенциальных неудобств при оплате ЖКУ и одновременно сделать оплату простой и прозрачной? Пакет сервисов от Промсвязьбанка дает исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Как избежать потенциальных неудобств при оплате ЖКУ и одновременно сделать оплату простой и прозрачной? Пакет сервисов от Промсвязьбанка дает исчерпывающий ответ на этот вопрос.В интернет-банке или мобильном приложении Промсвязьбанка оплатить все квитанции можно в несколько кликов. В разделе «Платежи и переводы» предусмотрена позиция «Коммунальные услуги», здесь возможны три способа оплаты — по адресу объекта, QR-коду на квитанции и реквизитам получателя. Последний метод занимает больше времени, но лишь при первом вводе данных: в дальнейшем возможно воспользоваться индивидуальным шаблоном платежа.Достаточно указать адрес...Для тех, у кого время в дефиците, предусмотрен самый лёгкий способ внесения платежа: клиенту достаточно ввести адрес — например, проживания или регистрации. Система содержит информацию о распределении поставщиков жилищно-коммунальных услуг по адресам жилых зданий в масштабе всей области. При желании, возможно оплатить ЖКУ по нескольким объектам: для внесения платежей не обязательно быть собственником помещения или проживать в нём. Перечень объектов остаётся в личном кабинете и в любой момент может быть откорректирован пользователем.После выбора поставщика пользователю предлагается указать код плательщика либо номер лицевого счёта, а также ввести сумму платежа (всё это можно найти в квитанции). Последняя из операций, требующих внимания — выбор счёта списания, который является «сигналом» к переводу средств.... или просканировать QR-кодУправляющие компании и поставщики энергоресурсов нередко включают в квитанции QR-код — графический код «быстрого реагирования», в котором в зашифрованном виде содержится вся информация о платеже. По сути, это электронная версия квитанции. Использование QR-кода позволяет исключить ввод текстовых данных, за исключением случаев, когда пользователь принимает решение скорректировать сумму платежа относительно той, что фигурирует в квитанции.Поскольку персональный компьютер в общем случае не приспособлен для считывания QR-кодов, этот вид ввода данных доступен лишь в версии приложения для мобильных устройств. В разделе меню «Платежи и переводы» предусмотрена позиция «Оплата по QR-коду». Содержимое кода, успешно отсканированного с квитанции на встроенную видеокамеру смартфона, передаётся в систему — включая полный набор реквизитов адресата платежа и сумма оплаты. Перевод средств в этом случае осуществляется по кнопке «Далее».... или ввести вручную и сохранитьВ очень маловероятном случае, когда система не обнаруживает поставщика коммунальных услуг по заданному адресу, а на квитанции не оказалось QR-кода либо пользователь не имеет возможности считывания, можно воспользоваться традиционным методом — переводом по реквизитам. При этом заполнять весь набор реквизитов не обязательно — система в состоянии самостоятельно найти организацию по названию, ИНН или номеру расчётного счёта.Важно, что вся эта масса «ручного труда» не пропадёт: идентифицированного поставщика можно сохранить в шаблоне платежа. Используя шаблон при следующих сессиях доступа, пользователь лишь корректирует сумму платежа.Для тех, кто считает необходимым избавить себя от ежемесячного отслеживания счетов, существует «Автоплатёж». Его также можно подключить через интернет-банк, мобильное приложение или с помощью операторов call-центра. Для уверенности и спокойствия пользователя опция позволяет установить максимальную сумму списания в месяц.Если у вас еще нет интернет-банка, его можно подключить в офисах банка или в банкоматах Промсвязьбанка, мобильный банк для разных мобильных систем можно скачатьПодробнее о продуктах и предложениях на или в ближайшем офисе банка:г. Владимир, Октябрьский проспект, 25г. Владимир, ул. Б. Московская, 19 А (ТК «Северные торговые ряды»)г. Владимир, Суздальский проспект, 28 (Гипермаркет «Глобус»)г. Ковров, ул. Тургенева, 2г. Муром, ул. Московская, 47г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д .22ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251