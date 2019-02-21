Пассажирский автобус с краснодарскими номерами завалился на бок и оказался в кювете в Московской области. Очевидец снял на видео последствия аварии.

Пассажирский автобус с краснодарскими номерами завалился на бок и оказался в кювете в Московской области. Очевидец снял на видео последствия аварии.Инцидент произошел днем 21 февраля близ села Малышево в Раменском районе."Вот, ребята, последствия быстрых гонок — на боку лежит автобус", — прокомментировал автор записи.Выдвинутая им версия оказалась неверной, поскольку, как сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного управления МВД, автобус с прицепом перевернулся не во время движения. По официальной версии, под колесами припаркованного на обочине транспортного средства просел снег, вот оно и опрокинулось в кювет.В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.