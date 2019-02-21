Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил, что протест команды на поведение норвежца Йоханнеса Клебо в спринтерской гонке был отклонен.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил, что протест команды на поведение норвежца Йоханнеса Клебо в спринтерской гонке был отклонен."Жюри сказало, что Клебо был впереди, поэтому он был вправе выбирать траекторию", – заявил Крамер, которого цитирует ТАСС.Ранее во время гонки между Клебо и Устюговым произошло столкновение, после которого россиянин едва не упал и потерял время. После финиша российский лыжник толкнул норвежца, за что получил предупреждение от организаторов (желтую карточку).Напомним, что норвежец в итоге завоевал золото в спринте. Устюгов же не попал в финал и не смог побороться за награды.