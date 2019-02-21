В Сети можно встретить материалы, которые прямо или косвенно утверждают, что у единственной дочери Лолиты Милявской – Евы аутизм. Однако сама певица не раз публично заявляла, что это не так. Певица объяснила, почему многим поведение ее наследницы кажется странным, и поведала, как ее запугивали доктора.

В Сети можно встретить материалы, которые прямо или косвенноутверждают, что у единственной дочери Лолиты Милявской – Евы аутизм. Однакосама певица не раз публично заявляла, что это не так. Певица объяснила, почемумногим поведение ее наследницы кажется странным, и поведала, как ее запугивали доктора.Лолита далаоткровенное интервью YouTube– каналу "А поговорить?" Милявская рассказала, что,на ее счастье, дочь никогда не читает неправдивые статьи о себе в СМИ. Евапроводит свободное время вне Интернета."Я счастлива, что она не сидит в соцсетях, потому что тамтакое количество дерьма. Начиная с того,что там: "Артисты, у которых дети аутисты"... чего только нет", – отметила певица.Артистка рассказала, что Ева появилась на свет раньше срока.Еще в роддоме врачи пугали ее диагнозами, мол, будут проблемы. Некоторые доктора, дажеуговаривали ее избавиться от девочки."Я очень боялась. Недоношенность. Она долго в кувезе лежалаи домой пришла в таком виде, в котором можно кормить хотя бы из соски. А такона вся в дырочку была от капельниц. Это сейчас обычное явление… Она килодвести. Все боялись. Задержки неминуемы. Когда Ева появилась на свет, мне врачсказал, пока не привыкли откажитесь. И потом в частной клинике пришел врач, ипочему-то он пришел ко мне со своим сыном, которому лет 10. Сказал, глядя наЕву, которая просто лежит в кроватке: "У вашего ребенка аутизм", – поведалаартистка.Милявская понимала, что доктору, который не осмотрелребенка, не провел необходимые исследования, верить нельзя. Лолита решила показатьнаследницу другому специалисту."Одна подружка дала педиатра, обычного, без этих всехклиник. Он пришел, ее подбросил, ей было уже месяцев девять, он специалист понедоношенным. Он сказал: "Это все выровняется. Шаг вперед, два назад – это свойственновсем детям, аутизма нет", – подчеркнула вокалистка.Артистка не отрицает, что странности в поведении ее отпрыскадействительно есть, но они не обусловлены расстройством психического развития.По ее словам, Ева просто от природы излишне скромна."Патологическая стеснительность в переводе. И этопреодолевается очень тяжело. Она не активна социально была. Как сейчас, я немогу сказать". – добавила знаменитость.По словам Лолиты, раньше, понимая, что Еваособенный ребенок и немного отличается от сверстников, очень расстраивалась. Звездубеспокоило, что у девочки не было подруг ровесниц."Я сначала переживала. Но у нее другие интересы. Они ужепьют и курят, а ей было 19 лет, налили шампанское. Она: "Какая гадость". Я такая счастливая. Да, она медленна всоциуме, но зато в ней нет агрессии", – призналась исполнительница.