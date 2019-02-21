Участник скандального реалити-шоу Дмитрий Дмитриенко обвинил свою супругу Ольгу Рапунцель в чрезмерном контроле. Звезда Дома-2 не согласилась с мужем и расплакалась перед телекамерами.

Участник скандального реалити-шоу Дмитрий Дмитриенко обвинил свою супругу Ольгу Рапунцель в чрезмерном контроле. Звезда "Дома-2" не согласилась с мужем и расплакалась перед телекамерами.Все свои претензии герой телепроекта озвучил перед остальнымиучастниками во время встречи на Лобном месте. Дмитрий рассказал, что опоздал домойна час-полтора, чем была очень недовольна его жена. "Она закатила мне истерику: "Тыпочему так поздно пришел?", – пояснил он. Ольга Рапунцель обвинила мужчину во лжи и начала плакать. Когда окружающие попытались ее успокоить, она бросила одеялона Дмитрия и попыталась покинуть место. "Почему я все это терплю? Яхочу, чтобы ты больше со мной никогда не общался", – закричала женщина.Пользователи раскритиковали поведение участницы "Дома-2".Они считают, что героиня реалити-шоу скрывает свои истинные мысли и чувства от публики. "Вечно плачет без слез. Так и играет на публику", "Чуть что – сразу ныть и уходить с Лобного места. Так наигранно плачет без слез", "Актриса погорелого театра. Хоть бы лук понюхала – слезы появились бы", – написали они.