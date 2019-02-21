Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал высказывание своей коллеги. Этери Тутберидзе назвала свою дочь Диану Дэвис победительницей финала Кубка России в танцах на льду.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал высказывание своейколлеги. Этери Тутберидзе назвала свою дочь Диану Дэвис победительницей финалаКубка России в танцах на льду.Выступающая в дуэте сГлебом Смолкиным наследница одержала победу, заняв второе место натурнире в Великом Новгороде. После соревнований воодушевленная успехов дочери тренерсделала громкое заявление на своей странице в Instagram."Для меня эта пара –абсолютные победители финала Кубка России. Победители без вопросов", – написалаТутберидзе. Жулин считает, что такие слова тренера довольно опрометчивы."Мне сложно ответитьна этот вопрос – правильно это или нет. Я бы на месте великого тренера лучшеничего бы не говорил. Тутберидзе. Она же мама. Я всегда думаю, что родителинеобъективно относятся к своим детям, потому что они родители", – цитируетЖулина "Газета.ru".Он признал, что Этери Тутберидзе – великий тренер и когда-то занималасьтанцами, но есть и судейская бригада.По словам ДмитрияЖулина, если бы на судей давило имя Дэвис, как дочери Тутберидзе, то она бывыиграла. Но вышло так, что, возможно, им чего-то не хватило в выступлениидевушки.Напомним, Диана Дэвис родиласьв США – в то время ее мама Этери работалав Америке, выступая в ледовых шоу. У девочки с рождения проблемы со слухом. Темне менее, сегодня 16-летняя Дэвис выступает в танцах на льду в паре с ГлебомСмолкиным. На прошедшем недавно чемпионате России среди юниоров они заняли 9-еместо.