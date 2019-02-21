Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал высказывание своей
коллеги. Этери Тутберидзе назвала свою дочь Диану Дэвис победительницей финала
Кубка России в танцах на льду.
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал высказывание своей
коллеги. Этери Тутберидзе назвала свою дочь Диану Дэвис победительницей финала
Кубка России в танцах на льду.
Выступающая в дуэте с
Глебом Смолкиным наследница одержала победу, заняв второе место на
турнире в Великом Новгороде. После соревнований воодушевленная успехов дочери тренер
сделала громкое заявление на своей странице в Instagram.
"Для меня эта пара –
абсолютные победители финала Кубка России. Победители без вопросов", – написала
Тутберидзе. Жулин считает, что такие слова тренера довольно опрометчивы.
"Мне сложно ответить
на этот вопрос – правильно это или нет. Я бы на месте великого тренера лучше
ничего бы не говорил. Тутберидзе. Она же мама. Я всегда думаю, что родители
необъективно относятся к своим детям, потому что они родители", – цитирует
Жулина "Газета.ru".
Он признал, что Этери Тутберидзе – великий тренер и когда-то занималась
танцами, но есть и судейская бригада.
По словам Дмитрия
Жулина, если бы на судей давило имя Дэвис, как дочери Тутберидзе, то она бы
выиграла. Но вышло так, что, возможно, им чего-то не хватило в выступлении
девушки.
Напомним, Диана Дэвис родилась
в США – в то время ее мама Этери работала
в Америке, выступая в ледовых шоу. У девочки с рождения проблемы со слухом. Тем
не менее, сегодня 16-летняя Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом
Смолкиным. На прошедшем недавно чемпионате России среди юниоров они заняли 9-е
место.