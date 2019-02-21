Принц Уильям был крайне возмущен тем, что папарацци настойчиво преследуют его возлюбленную. Внук британской королевы выступил с официальным заявлением и потребовал, чтобы Кейт Миддлтон оставили в покое.

Принц Уильям был крайне возмущен тем, что папарацци настойчиво преследуют его возлюбленную. Внук британской королевы выступил с официальным заявлением и потребовал, чтобы Кейт Миддлтон оставили в покое.В 2007 году в британской прессе стали распространятьсясообщения о том, что младший сын принца Чарльза собирается сделать предложение своейподруге, с которой он познакомился еще во время учебы в университете, в ее деньрождения. Когда 9 января вышла из дома и направилась кмашине, чтобы поехать на работу, со всех сторон ее окружили около 30фотографов. Журналисты отчаянно пытались сделать снимки возлюбленной принца,потому что думали, что в этот день пара объявит о помолвке.Как утверждает автор фильма "Chasing the Royals", этиужасающие сцены преследования сильно разозлили принца. "Разъяренный Уильямвыступил с заявлением перед репортерами. Он настоял на том, чтобы они пересталипреследовать его девушку. В конце концов влюбленные были вынуждены переехать вотдаленный уголок Уэльса", – пояснил он.Представитель старшего сына принца Чарльза заявил, что"Уильям был крайне недоволен поступком папарацци". "Больше всего он хочет, чтобыони прекратили свои действия. Как и любый обычный человек, мисс Миддлтон должнаиметь возможность спокойно заниматься своими делами без вмешательства посторонних.Сложившаяся ситуация является невыносимой для всех вовлеченных сторон", – передаетего слова издание Express.Родители герцогини – Майкл и Кэрол – также былиобеспокоены тем, что за их дочерью регулярно ходят полдюжины папарацци. Конецэтому скандалу положила сама Елизавета II. Британская королева потребовала,чтобы ко всем фотографам, пытающимся влезть в частную жизнь членов монаршейсемьи, были применены серьезные меры.Несмотря на все слухи, в тот день сын принцессы Дианы так и не сделалпредложение . Королевский эксперт Кати Николл утверждает, что герцог Кембриджский "испытывал давление", и потому хотел замедлить темпразвития отношений. "Их отношения зашли в тупик. Уильямпостоянно испытывал давление со стороны прессы и окружающих, которыепостоянно обсуждали вопрос его женитьбы. В то время он хотел заниматься разной деятельностью, а не только проводить все время со своей избранницей", – поясниласпециалист.В апреле 2007 года внук королевы позвонил своей бывшей девушке и предложил ей сделать перерыв. "Кейт была очень расстроена", -вспоминает королевский корреспондент Ричард Палмер. Тем не менее спустя двамесяца влюбленные воссоединились. В октябре 2010 года принц Уильям наконецсделал предложение во время их отдыха в Кении. Церемония бракосочетания состоялась29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Супруги воспитываюттроих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.