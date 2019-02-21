На российских ударных вертолетах Ми-28Н Ночной охотник испытывают уникальную систему помощи экипажу. Она способна самостоятельно обнаружить, например, боевую машину, определить, друг это или враг, и выбрать наиболее эффективное оружие для ее уничтожения. Человеку-оператору останется только отдать команду на открытие огня.

На российских ударных вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник" испытывают уникальную систему помощи экипажу. Она способна самостоятельно обнаружить, например, боевую машину, определить, друг это или враг, и выбрать наиболее эффективное оружие для ее уничтожения. Человеку-оператору останется только отдать команду на открытие огня, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.Разработчик новой системы пояснил, что в современных вооруженных конфликтах нагрузка на экипаж ударного вертолета чрезвычайно высока: необходимо постоянно маневрировать на небольшой высоте, уходить от огня противника и при этом быстро реагировать на угрозы. Комплекс возьмет часть функций по применению оружия на себя, и тем самым облегчит работу людям.Еще один плюс: "умный" Ми-28Н будет постоянно находится на связи с другими подразделениями и сможет прокладывать маршрут с учетом расположения союзных войск и, например, вражеской ПВО.Ми-28Н "Ночной охотник" – современный российский ударный вертолет. Он вооружен 30-миллиметровой пушечной установкой, а также может нести блоки неуправляемых ракет калибром 80 и 130 миллиметров, управляемые ракеты "Атака-В" и даже комплекс "Стрелец" для пуска зенитных ракет "Игла-С".Стоит отметить, что интеллектуальные системы помощи летчикам применяются уже довольно давно. Яркий пример – радиолокационная система управления "Ирбис" для истребителя Су-35. Она также самостоятельно идентифицирует воздушные цели, распределяет их по степени опасности, какие нужно сбивать сразу, какие могут подождать, и предлагает оружие, для их уничтожения. Пилоту остается только отдать команду на пуск, если, конечно, он согласен с мнением компьютера.