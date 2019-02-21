Авиационный комплекс Ильюшина запланировал расширение производства. Пока Минобороны России заказало 39 новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Машина пилотам нравится и не исключено, что армия будет закупать больше транспортников. Поэтому стоит задача нарастить выпуск новых самолетов, правда примерно через 5-7 лет.

"Авиационный комплекс Ильюшина" запланировал расширение производства. Пока Минобороны России заказало 39 новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Машина пилотам нравится и не исключено, что армия будет закупать больше транспортников. Поэтому стоит задача нарастить выпуск новых самолетов, правда примерно через 5-7 лет, рассказал агентству ТАСС директор департамента внешнеэкономической деятельности ПАО "Ил" Владимир Семенов.Напомним, Ил-76МД-90А – это дальнейшее развитие военно-транспортных самолетов "Ильюшина". Он остается таким же надежным, неприхотливым и грузоподъемным. Однако изменения в конструкции самолета все равно значительные.Например, обновилась кабина транспортника: 8 цифровых дисплеев заменили большинство аналоговых циферблатов и индикаторов. Управлять Ил-76МД-90А помогает комплекс "Купол-lll-76М", в который входят автопилот, система предупреждения о столкновении с землей и метеорадар.Новый "Ил" способен поднять до 60 тонн. Дальность полета зависит от количества груза, но если кабина забита до отказа, то топлива хватит на 4 тысячи километров. Разработчики уточняют, что благодаря новым двигателям, которые потребляют на 12% меньше топлива, Ил-76МД-90А летает на 18% дальше предшественников.