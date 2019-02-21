Учебники составлены по программе «Азбука интернета»

Учебники составлены по программе «Азбука интернета»В офисе компании «Ростелеком» состоялась передача тиража учебников «Азбука интернета» благотворительному фонду «Почет». 1000 учебников предназначены для обучения пенсионеров-железнодорожников компьютерной грамотности в 20 регионах РФ.Генеральный директор фонда «Почет» Борис Калатин отметил актуальность социализации людей старшего поколения в цифровую эпоху. Сотрудники фонда прикладывают серьезные усилия для организации учебных классов, оборудованных компьютерами и доступом в интернет, проводят набор групп и обеспечивают оплату труда преподавателей.Первые группы уже набраны в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Иркутске и вскоре приступят к занятиям.«Ростелеком» обеспечивает посетителей классов учебными пособиями и методическими материалами, актуализирует ранее разработанные материалы, внедряет новые учебные модули и поддерживает сайт . На сайте в электронном виде размещен основной учебник «Азбука интернета», методические материалы для преподавателей, дополнительные модули расширенного курса для продвинутых пользователей и прочая информация, используемая для организации обучения пенсионеров.Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках сотрудничества ПАО «Ростелеком» с Пенсионным фондом РФ. Соответствующее соглашение было подписано 22 января 2014 года. Цель сотрудничества — облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повышение качества жизни.Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения института следует, что они соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, а также полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.