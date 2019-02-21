Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Марселе, призовой фонд которого превышает 665 тысяч евро, встречался с итальянцем Маттео Берреттини. Россиянин одолел соперника в двух партиях и пробился в четвертьфинал соревнований.

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Марселе, призовой фонд которого превышает 665 тысяч евро, встречался с итальянцем Маттео Берреттини. Россиянин одолел соперника в двух партиях и пробился в четвертьфинал соревнований.В первом сете Рублеву хватило взять подачу итальянского теннисиста на старте, чтобы без особых проблем добиться победы со счетом 6:3. А вот во второй партии дело дошло до тай-брейка, где россиянин взял верх – 7:6 (7:2).В следующем круге Рублев сразится с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным, ранее победившим Дениса Шаповалова из Канады в двух сетах. Их встреча состоится 22 февраля.