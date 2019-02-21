Ирине Салтыковой сделали предложение руки и сердца. Об этом
проговорилась дочь известной российской певицы Алиса. При этом сама артистка не
комментирует свою личную жизнь.
Ирине Салтыковой сделали предложение руки и сердца. Об этом
проговорилась дочь известной российской певицы Алиса. При этом сама артистка не
комментирует свою личную жизнь.
Дочь Ирины и Виктора Салтыковых вернулась из Лондона в
Москву, где решила строить свою музыкальную карьеру. В одном из интервью Алиса
заявила, что ее мама вскоре может выйти замуж. "Недавно ей сделали
предложение руки и сердца", – заявила Алиса.
Сама Ирина Салтыкова свою личную жизнь комментирует весьма
неохотно. Известно, что после скандального развода с Виктором Салтыковым у певицы
было несколько громких романов. Однако артистка отдала предпочтение собственной
музыкальной карьере и воспитанию дочери. Теперь же артистка уделяет много
времени продвижению творчества Алисы.
Журналистам, заинтересовавшимся неожиданным откровением
дочери, Ирина слова Алисы не подтвердила. "Нет у меня никакого
жениха! Бывают, конечно, но они уходят и приходят", – утверждает певица.
Однако поклонники давно подозревают, что у Ирины есть
постоянный спутник – просто она предпочитает не афишировать эти отношения. В
соцсетях звезда публикует только фотографии с концертов и рассказывает о
достижениях дочери.
Что же касается Алисы , то она записывает песни и
выступает в клубах. Ближайшие годы молодая певица намерена провести в России.
Наследница Салтыковой признается, что на личную жизнь, как и на отдых, у нее
совершенно не остается времени – все силы отнимает работа, пишет StarHit.