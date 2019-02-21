Ирине Салтыковой сделали предложение руки и сердца. Об этом проговорилась дочь известной российской певицы Алиса. При этом сама артистка не комментирует свою личную жизнь.

Ирине Салтыковой сделали предложение руки и сердца. Об этомпроговорилась дочь известной российской певицы Алиса. При этом сама артистка некомментирует свою личную жизнь.Дочь Ирины и Виктора Салтыковых вернулась из Лондона вМоскву, где решила строить свою музыкальную карьеру. В одном из интервью Алисазаявила, что ее мама вскоре может выйти замуж. "Недавно ей сделалипредложение руки и сердца", – заявила Алиса.Сама Ирина Салтыкова свою личную жизнь комментирует весьманеохотно. Известно, что после скандального развода с Виктором Салтыковым у певицыбыло несколько громких романов. Однако артистка отдала предпочтение собственноймузыкальной карьере и воспитанию дочери. Теперь же артистка уделяет многовремени продвижению творчества Алисы.Журналистам, заинтересовавшимся неожиданным откровениемдочери, Ирина слова Алисы не подтвердила. "Нет у меня никакогожениха! Бывают, конечно, но они уходят и приходят", – утверждает певица.Однако поклонники давно подозревают, что у Ирины естьпостоянный спутник – просто она предпочитает не афишировать эти отношения. Всоцсетях звезда публикует только фотографии с концертов и рассказывает одостижениях дочери.Что же касается Алисы , то она записывает песни ивыступает в клубах. Ближайшие годы молодая певица намерена провести в России.Наследница Салтыковой признается, что на личную жизнь, как и на отдых, у неесовершенно не остается времени – все силы отнимает работа, пишет StarHit.